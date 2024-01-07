В рамках 19-го тура Серии А 2023/24 Рома и Аталанта разделили очки. Отчет читайте на "Футбол 24".

Аталанта открыла счет уже на 8-й минуте усилиями Коопмейнерса. Ну, и Карсдорпа – защитники Ромы плохо сыграл с Теуном, позволив ему спокойно замкнуть подачу с левого фланга. 0:1! Бельгиец отметился 4-м гостевым голом, вырвавшись в лидеры чемпионата по этому показателю.

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Впрочем, счастье "Богини" длилось недолго. Римляне устроили бешеное давление на ворота бергамасков, организовав 4-5 голевых моментов – впрочем, голкипер Карнесеки спасал до 37-й минуте. А затем "волки" заработали пенальти, который реализовал Дибала. 1:1!

Именно с этим счетом команды и отправились отдыхать. В начале второго тайма Аталанта могла вырваться вперед, тоже заработав пенальти за гандбол Кристенсена. Вмешательство VAR показало, что все было в рамках правил. На 57-й же минуте Скамакка продавил Залевски и замкнул навес от Колашинаца, забив второй гол в ворота Ромы – впрочем, и здесь "Богине" не повезло. Взятие ворот отменили из-за фола в атаке.

После этого команды организовали еще несколько хороших моментов. Рома выглядела значительно острее, но добиться удалось только удаления Жозе Моуринью в компенсированное время. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

Аталанта набрала 30 очков и поднялась на шестое место в турнирной таблице. У Лацио столько же, Болонья имеет на два зачетных больше, а до зоны ЛЧ не хватает трех. Рома идет восьмой с 29 пунктами в активе.

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