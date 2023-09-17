"Нам плевать на Месси": обидчикам Интера Майами не нравится ажиотаж в МЛС, который спровоцировал аргентинец
Представители Атланты, обыгравшей Интер Майами (5:2), высказались о влиянии на лигу Лионеля Месси.
"Вокруг происходит много всего. Кажется, что все связано с Интером Майами, с Месси и всем этим. Я сказал своим игрокам, что мы должны отбросить подобные мысли, ведь это о нас, это об Атланте Юнайтед", – сказал главный тренер Атланты Гонсало Пинеда.
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Футболист "красно-черных" Шанде Силва был более резким в своих высказываниях : "Нам плевать на Месси. Мы заботимся о себе. Мы хотим выйти в плей-офф. Передайте им, чтобы в следующий раз привезли весь состав".
Напомним, поражение от Атланты стало для Интера Майами первым после подписания Лионеля Месси. Правда, звездный аргентинец в этом матче не участвовал.
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