"Навколо відбувається багато всього. Здається, що все пов'язане з Інтером Маямі, з Мессі й таким іншим. Я сказав своїм гравцям, що ми маємо відкинути подібні думки, адже це про нас, це про Атланту Юнайтед", – сказав головний тренер Атланти Гонсало Пінеда.

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Футболіст "червоно-чорних Шанде Сілва був більш різким у своїх висловлюваннях: "Нам начхати на Мессі. Ми дбаємо про себе. Ми хочемо вийти у плей-офф. Перекажіть їм, щоб наступного разу привезли увесь склад".

Нагадаємо, поразка від Атланти стала для Інтера Маямі першою після підписання Ліонеля Мессі. Щоправда, зірковий аргентинець у цьому матчі участі не брав.

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