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МЛС-2023

Атланта Юнайтед – Интер Майами – 5:2

Голы: Муюмба, 36, Миллер, 41 (аг.), Леннон, 44, Якумакис, 76, Вольфф, 89 – Кампана, 25, 53 (п.)

Кривцов: Месси, Альба и Бускетс поддерживают Украину

В очередном матче МЛС Интер Майами на выезде уступил Атланте Юнайтед. В заявке гостей не оказалось Лионеля Месси – аргентинца решили поберечь на финал Кубка США, который состоится 27 сентября против Динамо Хьюстон. Не попал в старт и украинский защитник Сергей Кривцов, которому дали отдохнуть после участия в матчах сборных.

Гости забили первыми – Кампана в середине тайма добил сферу после отскока от перекладины после сумасшедшего удара Арройо с дальней дистанции. Вскоре хозяева сравняли, а затем Миллер срезал мяч в свои ворота. Еще до перерыва Атланта успела забить гол в раздевалку и поставила соперника в крайне затруднительное положение.

После отдыха Кампана с пенальти (за игру рукой) оформил дубль. В середине тайма Якумакис вновь увеличил преимущество хозяев до двух голов, а в концовке матча Вольфф завершил разгром майамцев.

Кривцов появился на поле в конце матча и за 14 минут успел сделать 13 касаний мяча, отдать один длинный пас из двух, а точность его передач составила 92%. Статистический портал SofaScore поставил украинцу крепкие 6,4 балла (сразу шестеро игроков получили более низкие оценки).

Напомним, в турнирной таблице Восточной конференции после 28-ми туров Интер Майами продолжает идти предпоследним, набрав 28 очков (и имеет игру в запасе).

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