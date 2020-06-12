"Нам остается еще подставить задницу": Зозулю и Ко "ограбили" в Мадриде – тренер слетел с катушек

Самый длинный матч в истории завершился большим скандалом. Тренер Альбасете слетел с катушек, Зозулю снова обругали.

Альбасете проиграл стратегический бой на Эстадио Вальекас, который длился целую вечность. Зозуля и Ко вернулись в Мадрид через полгода, чтобы завершить "разборки" с Райо Вальекано, прерванные оскорблениями в адрес украинца. Ничего не изменилось за 6 месяцев: сумасшедшие ультрас "пчел" продолжают преследовать Зозулю, а "механический сыр" мало пробивает по воротам. Альбасете выглядел ужасно несмотря на игру в меньшинстве.

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Сложилось впечатление, что команда Алькараса приехала защищать очки в эконом-режиме. Не хватало интенсивности, нацеленности на ворота соперника, элементарной спортивной злости. "25 точных передач из 88-ми выполненных попыток, ноль ударов в створ ворот, никакого креатива впереди. И это уже не новость. Игра Альбы как возвращение старых кошмаров", – описывает жалкое зрелище на Вальекасе популярный паблик Vive LaLiga SmartBank.

Jugar en inferioridad durante los 45 minutos afecta, sí, pero la imagen del Albacete en Vallecas ha dejado mucho que desear. 25 pases realizados de un total de 88 intentos, dos agujeros en los costados de la defensa y 0 ideas en creación (no es novedad). Reestreno de horror. — Vive LaLiga SmartBank (@ViveSegunda) June 10, 2020

Подопечные Алькараса владели мячом только 27% игрового времени. Райо чувствовал себя хозяином даже без собственных болельщиков, которые снова насолили украинцу оскорбительным баннером перед ареной: "Зозуля был и остается нацистом". Эта история не закончится никогд ... Это было первое поражение "сырников" в эпоху Алькараса, после одной победы и четырех ничьих в пяти предыдущих матчах. Печальная игра команды, похоже, выбила из колеи андалусийская специалиста, который наехал на арбитров сразу после финального свистка.

Игроки и тренер Альбасете покидали поле с нескрываемой яростью, они не понимали, куда поделились болбои. Абсурдная ситуация действительно переходила границы дозволенного, ведь гостям нередко приходилось самостоятельно пробираться за рекламные щитки, чтобы вернуть мяч. Представители Райо как будто издевались над соперником, затягивая время при любой возможности, зато рефери компенсировал всего три минуты. Алькарас взорвался в подтрибунном помещении, выдав спич, которого давненько не слышала футбольная Испания, арбитр Лопес Тока – тем более.

Y lleva razón en todo, @Alcaraz_Lucas. ¿Cuanto tiempo lleva ‘mamando’ el @AlbaceteBPSAD con los árbitros? ¿Y el trato hacia Zozulia? #NoEsFútbolEsLaLiga pic.twitter.com/jfX0iaOgsc — Hugo Piña Iniesta (@hugopia24) June 11, 2020

"Он превратил поединок на чертову х**ню. На**й этот чемпионат. Долбленая региональная лига. Пусть только что-то скажет этот представитель Ла Лиги... Я возьму его за шею. Где были мальчишки, которые должны подавать мячи ? Нас выставили х**ми. И мы должны это проглотить... 40 минут мы занимались х**ёй. Нам остается еще подставить задницу", – неистово кричал Алькарас в лицо судейской бригады. Тренера поддержали несколько игроков, которые также выразили свое возмущение поведением болбоев.

В конце концов перед опасностью серьезных санкций авторитетный специалист извинился. Алькарас появился в эфире радио COPE, на следующий день, когда утихли эмоции: "Я говорил недопустимые вещи. Оказавшись в подтрибунном помещении, я сорвался. Не может быть и речи о намерении физической расправы. Я владею необходимым опытом, чтобы не допускать подобных ошибок . Бывают моменты, когда тренеры сильно разочаровываются. Это не было адекватное поведение, мне нет оправданий. Мы ехали на матч с огромным желанием".

Поражение оставляет Альбасете в очень деликатной ситуации. Задача сохранения прописки изрядно усложнилось. Команда Зозули потеряла шанс отцепить Депортиво, который находится в опасной зоне (19 место). Оба имеют по 35 очков – ламанчци выше благодаря лучшей разнице мячей.

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