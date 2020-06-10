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"Зозуля был и остается е**ным нацистом": фанаты Райо Вальекано снова набросились на украинца

21:11 52 Читати українською
"Зозуля был и остается е**ным нацистом": фанаты Райо Вальекано снова набросились на украинца
Роман Зозуля / Getty images

Ультрас Райо Вальекано никак не оставят в покое украинского форварда Альбасете Романа Зозулю.

Фанаты "пчел" в очередной раз оскорбили украинца, теперь перед матчем, которым возобновился сезон в испанской Сегунде. Болельщики Райо Вальекано разместили возле домашней арены клуба Кампо де Вальекас баннер с надписью: "Зозуля был и остается е**ным нацистом".

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Напомним, Райо и Альбасете должны доиграть матч, который проходил 16 декабря 2019. Тогда Альбасете отказался выходить на второй тайм из-за нацистских оскорблений, которые звучали в адрес Романа Зозули. Райо получил наказание в виде штрафа 18 000 евро и частичного закрытия трибун на следующие два поединка.

К слову, Альбасете после 30 туров занимает 18 место в турнирной таблице второго по силе дивизиона Испании, набрав 35 очков.

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Украинцы за рубежом Испания Зозуля скандал Райо Вальекано Сегунда Альбасете Альбасете Роман Зозуля Роман Зозуля Райо Вальекано Райо Вальекано
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