"Нам залишається ще підставити дупу": Зозулю та Ко "пограбували" в Мадриді – тренер злетів з котушок

Найдовший матч в історії завершився великим скандалом. Тренер Альбасете злетів з котушок, Зозулю знову облаяли.

Альбасете програв стратегічний бій на Естадіо Вальєкас, який тривав цілу вічність. Зозуля та Ко повернулись в Мадрид через півроку, щоб завершити "розбірки" з Райо Вальєкано, перервані образами на адресу українця. Нічого не змінилось за 6 місяців: навіжені ультрас "бджіл" продовжують переслідувати Романа, а "механічний сир" мало пробиває по воротах. Альбасете виглядав жахливо попри гру в меншості.

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Складалось враження, що команда Алькараса приїхала захищати очко на економ-режимі. Не вистачало інтенсивності, націленості на ворота суперника, елементарної спортивної злості. "25 точних передач з 88-ми виконаних спроб, нуль ударів у площину воріт, жодного креативу попереду. І це вже не новина. Гра Альби як повернення старих кошмарів", – підсумовує жалюгідне видовище на Вальєкасі популярний паблік Vive LaLiga SmartBank.

Jugar en inferioridad durante los 45 minutos afecta, sí, pero la imagen del Albacete en Vallecas ha dejado mucho que desear. 25 pases realizados de un total de 88 intentos, dos agujeros en los costados de la defensa y 0 ideas en creación (no es novedad). Reestreno de horror. — Vive LaLiga SmartBank (@ViveSegunda) June 10, 2020

Підопічні Алькараса володіли м'ячем лише 27% ігрового часу. Райо почувався господарем навіть без власних уболівальників, які знову насолили українцеві образливим банером перед ареною: "Зозуля був і залишається й***ним нацистом". Ця історія не завершиться ніколи... То була перша поразка "сирників" в епоху Алькараса, після однієї перемоги та чотирьох нічиїх у п'яти попередніх матчах. Сумна постава команди, схоже, вибила з колії андалусійського фахівця, який дав серйозної прочуханки арбітрам одразу після фінального свистка.

Гравці та керманич Альбасете покидали поле з неприхованою люттю, вони не розуміли, куди поділились болбої. Абсурдна ситуація справді переходила межі дозволеного, адже гостям нерідко доводилось самотужки пробиратись за рекламні щитки, щоб повернути м'яча. Представники Райо немовби знущались з суперника, затягуючи час при першій-ліпшій нагоді, натомість рефері компенсував всього три хвилини. Алькарас вибухнув у підтрибунному приміщенні, видавши спіч, якого давненько не чула футбольна Іспанія, арбітр Лопес Тока – тим паче.

Y lleva razón en todo, @Alcaraz_Lucas. ¿Cuanto tiempo lleva ‘mamando’ el @AlbaceteBPSAD con los árbitros? ¿Y el trato hacia Zozulia? #NoEsFútbolEsLaLiga pic.twitter.com/jfX0iaOgsc — Hugo Piña Iniesta (@hugopia24) June 11, 2020

"Він перетворив поєдинок на бісову х**ню. На**й цей чемпіонат. Якась довбана регіональна ліга. Нехай тільки щось промовить цей представник Ла Ліги... Я візьму його за шию. Де були хлопчиська, які мають подавати м'ячі? Нас виставили х**ми. І ми повинні це проковтнути... 40 хвилин ми займалися х**нею. Нам залишається ще підставити дупу", – несамовито верещав Алькарас в обличчя суддівської бригади. Тренера підтримали декілька гравців, які також висловили власне обурення поведінкою болбоїв.

Зрештою перед небезпекою серйозних санкцій авторитетний фахівець вибачився. Алькарас з'явився в ефірі радіо COPE, наступного дня, коли вщухли емоції: "Я говорив неприпустимі речі. Опинившись у підтрибунному приміщенні, я зірвався. Не може бути й мови про намір фізичної розправи. Я володію необхідним досвідом, щоб не допускати схожих помилок. Трапляються моменти, коли тренери сильно розчаровуються. Це не була адекватна поведінка, мені немає виправдань. Ми їхали на матч з величезним бажанням".

Поразка залишає Альбасете у дуже делікатній ситуації. Завдання збереження прописки неабияк ускладнилось. Команда Зозулі втратила шанс відчепити Депортіво, який перебуває у небезпечній зоні (19 місце). Обоє мають по 35 очок – ламанчці вище завдяки кращій різниці м'ячів.

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