"Нам залишається ще підставити дупу": Зозулю та Ко "пограбували" в Мадриді – тренер злетів з котушок

Найдовший матч в історії завершився великим скандалом. Тренер Альбасете злетів з котушок, Зозулю знову облаяли.
Альбасете програв стратегічний бій на Естадіо Вальєкас, який тривав цілу вічність. Зозуля та Ко повернулись в Мадрид через півроку, щоб завершити "розбірки" з Райо Вальєкано, перервані образами на адресу українця. Нічого не змінилось за 6 місяців: навіжені ультрас "бджіл" продовжують переслідувати Романа, а "механічний сир" мало пробиває по воротах. Альбасете виглядав жахливо попри гру в меншості.
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Складалось враження, що команда Алькараса приїхала захищати очко на економ-режимі. Не вистачало інтенсивності, націленості на ворота суперника, елементарної спортивної злості. "25 точних передач з 88-ми виконаних спроб, нуль ударів у площину воріт, жодного креативу попереду. І це вже не новина. Гра Альби як повернення старих кошмарів", – підсумовує жалюгідне видовище на Вальєкасі популярний паблік Vive LaLiga SmartBank.
Підопічні Алькараса володіли м'ячем лише 27% ігрового часу. Райо почувався господарем навіть без власних уболівальників, які знову насолили українцеві образливим банером перед ареною: "Зозуля був і залишається й***ним нацистом". Ця історія не завершиться ніколи... То була перша поразка "сирників" в епоху Алькараса, після однієї перемоги та чотирьох нічиїх у п'яти попередніх матчах. Сумна постава команди, схоже, вибила з колії андалусійського фахівця, який дав серйозної прочуханки арбітрам одразу після фінального свистка.
Гравці та керманич Альбасете покидали поле з неприхованою люттю, вони не розуміли, куди поділились болбої. Абсурдна ситуація справді переходила межі дозволеного, адже гостям нерідко доводилось самотужки пробиратись за рекламні щитки, щоб повернути м'яча. Представники Райо немовби знущались з суперника, затягуючи час при першій-ліпшій нагоді, натомість рефері компенсував всього три хвилини. Алькарас вибухнув у підтрибунному приміщенні, видавши спіч, якого давненько не чула футбольна Іспанія, арбітр Лопес Тока – тим паче.
"Він перетворив поєдинок на бісову х**ню. На**й цей чемпіонат. Якась довбана регіональна ліга. Нехай тільки щось промовить цей представник Ла Ліги... Я візьму його за шию. Де були хлопчиська, які мають подавати м'ячі? Нас виставили х**ми. І ми повинні це проковтнути... 40 хвилин ми займалися х**нею. Нам залишається ще підставити дупу", – несамовито верещав Алькарас в обличчя суддівської бригади. Тренера підтримали декілька гравців, які також висловили власне обурення поведінкою болбоїв.
Зрештою перед небезпекою серйозних санкцій авторитетний фахівець вибачився. Алькарас з'явився в ефірі радіо COPE, наступного дня, коли вщухли емоції: "Я говорив неприпустимі речі. Опинившись у підтрибунному приміщенні, я зірвався. Не може бути й мови про намір фізичної розправи. Я володію необхідним досвідом, щоб не допускати схожих помилок. Трапляються моменти, коли тренери сильно розчаровуються. Це не була адекватна поведінка, мені немає виправдань. Ми їхали на матч з величезним бажанням".
Поразка залишає Альбасете у дуже делікатній ситуації. Завдання збереження прописки неабияк ускладнилось. Команда Зозулі втратила шанс відчепити Депортіво, який перебуває у небезпечній зоні (19 місце). Обоє мають по 35 очок – ламанчці вище завдяки кращій різниці м'ячів.
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