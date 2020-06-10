Зозуля вернул испанский футбол поражением принципиальному сопернику – решающий шедевр создал "инвалид" из Таврии

Испанский футбол вернулся с карантина матчем 20-го тура Сегунды Райо Вальекано – Альбасете, который не доиграли в декабре прошлого года из-за оскорблений Романа Зозули.
Первый тайм того поединка завершился нулевой ничьей, а на второй тайм Альбасете отказался выйти в знак поддержки Зозули. Украинца называли "е**ным нацистом" – форвард не сдержал слез. Детальное описание ситуации можно прочитать здесь:
Зозуля возобновляет футбол в Испании самым длинным матчем в истории – украинец сменил имидж и статус
За полгода мир не наступил – перед доигрыванием фанаты Райо Вальекано снова набросились на нашего земляка: "Зозуля был и остается е***ным нацистом". Мстить на поле было трудно, ведь Альбасете начал второй тайм в меньшинстве. Еще в декабре Сильвестре оставил команду Романа вдесятером.
Зозуля сразу включился в игру и ворвался в чужую штрафную площадь, однако там плохо распорядился мячом, отдав неточный поперечный пас. В дальнейшем Райо Вальекано взял мяч под свой контроль и начал создавать моменты. Адвинкула неточно выстрелил издали, похожий удар нанес Мартин.
Хозяева грамотно использовали численное большинство и выглядели значительно острее. Катена головой переправлял мяч в ворота после углового – голкипер был на месте. Зозуля изо всех сил пытался помочь команде, старался навязывать борьбу, цепляться за мяч в центре поля. Роман регулярно оказывался на газоне: где-то арбитр фиксировал фол, где-то позволял играть.
На 61-й минуте Райо все же организовал результативную атаку. Мяч отскочил к Адвинкуле, а тот фантастическим ударом в дальний верхний угол открыл счет. О перуанце есть интересная история. В 2012 году он перешел в Таврию, но так и не сыграл за крымчан ни одного матча и через месяц ушел из клуба. Точно не известно, что случилось, но есть разные версии.
Дмитрий Селюк, который тогда был вице-президентом Таврии, резко заявил: "Адвинкула – инвалид. Он не то что играть, он тренироваться не может. У него одна нога на 10 сантиметров короче другой". По иной версии – Адвинкулу не смогли заявить из-за перебора легионеров. Что ни говори, а Таврия заработала на перуанце 900 тысяч евро (продажа в Хоффенхайм), если верить цифрам на Transfermarkt. А потом Адвинкула стал самым быстрым игроком планеты.
Райо Вальекано продолжал контролировать ситуацию на поле и создавать полушансы – в центре внимания был Трехо. Альбасете ответил лишь парой слабых неточных ударов. Зозуля напоминал о себе, вступая в единоборства, однако ни одного качественного момента для него так и не организовали. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Райо – 1:0. Триумфаторы набрали 43 очка и поднялись на 7 место. Альбасете же остался на 18 месте с 35 пунктами в активе.
Роман Зозуля сегодня отдал 3 точные передачи из восьми, но ни разу не пробил по воротам. Также украинец один раз удачно сыграл в отборе, раз перехватил мяч, заработал один фол и раз попал в офсайд.
Все действия Зозули во втором тайме: