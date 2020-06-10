Зозуля вернул испанский футбол поражением принципиальному сопернику – решающий шедевр создал "инвалид" из Таврии

Испанский футбол вернулся с карантина матчем 20-го тура Сегунды Райо Вальекано – Альбасете, который не доиграли в декабре прошлого года из-за оскорблений Романа Зозули.

Первый тайм того поединка завершился нулевой ничьей, а на второй тайм Альбасете отказался выйти в знак поддержки Зозули. Украинца называли "е**ным нацистом" – форвард не сдержал слез. Детальное описание ситуации можно прочитать здесь:

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За полгода мир не наступил – перед доигрыванием фанаты Райо Вальекано снова набросились на нашего земляка: "Зозуля был и остается е***ным нацистом". Мстить на поле было трудно, ведь Альбасете начал второй тайм в меньшинстве. Еще в декабре Сильвестре оставил команду Романа вдесятером.

Зозуля сразу включился в игру и ворвался в чужую штрафную площадь, однако там плохо распорядился мячом, отдав неточный поперечный пас. В дальнейшем Райо Вальекано взял мяч под свой контроль и начал создавать моменты. Адвинкула неточно выстрелил издали, похожий удар нанес Мартин.

Хозяева грамотно использовали численное большинство и выглядели значительно острее. Катена головой переправлял мяч в ворота после углового – голкипер был на месте. Зозуля изо всех сил пытался помочь команде, старался навязывать борьбу, цепляться за мяч в центре поля. Роман регулярно оказывался на газоне: где-то арбитр фиксировал фол, где-то позволял играть.

На 61-й минуте Райо все же организовал результативную атаку. Мяч отскочил к Адвинкуле, а тот фантастическим ударом в дальний верхний угол открыл счет. О перуанце есть интересная история. В 2012 году он перешел в Таврию, но так и не сыграл за крымчан ни одного матча и через месяц ушел из клуба. Точно не известно, что случилось, но есть разные версии.

¡GOLL PERUANO EN ESPAÑA!



Mira el golazo que acaba marcar Luis Advincula para poner el primero para el Rayo Vallecano ante el Albacete por la #LigaSmartBank



Video: Deporteros



pic.twitter.com/7tOwkEP5l8 — Guerreros Peruanos #QuedateEnCasa (@PeruanosInfo) June 10, 2020

Дмитрий Селюк, который тогда был вице-президентом Таврии, резко заявил: "Адвинкула – инвалид. Он не то что играть, он тренироваться не может. У него одна нога на 10 сантиметров короче другой". По иной версии – Адвинкулу не смогли заявить из-за перебора легионеров. Что ни говори, а Таврия заработала на перуанце 900 тысяч евро (продажа в Хоффенхайм), если верить цифрам на Transfermarkt. А потом Адвинкула стал самым быстрым игроком планеты.

Райо Вальекано продолжал контролировать ситуацию на поле и создавать полушансы – в центре внимания был Трехо. Альбасете ответил лишь парой слабых неточных ударов. Зозуля напоминал о себе, вступая в единоборства, однако ни одного качественного момента для него так и не организовали. Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Райо – 1:0. Триумфаторы набрали 43 очка и поднялись на 7 место. Альбасете же остался на 18 месте с 35 пунктами в активе.

Роман Зозуля сегодня отдал 3 точные передачи из восьми, но ни разу не пробил по воротам. Также украинец один раз удачно сыграл в отборе, раз перехватил мяч, заработал один фол и раз попал в офсайд.

Все действия Зозули во втором тайме: