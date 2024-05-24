Известный комментатор Роберто Моралес, который сейчас защищает Украину в рядах Вооруженных сил, откровенно рассказал о своем отношении к командам, которые будут пытаться не вылететь в низший дивизион.

"Никому не желаю вылета, ведь мне на всех пофиг. К командам отношение сугубо потребительское – смотрю матч, и игра мне нравится или нет. Во всем остальном я пользуюсь древней испанской пословицей – "не ищите чистых в Содоме". Это точно про наш футбол.

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Хотя Оболонь вызывает немного симпатии, а вот владелец Миная – это одна из самых отвратительных фигур украинского футбола, даже учитывая то, что это еще тот террариум.

Значит ли это, что вылету закарпатцев расстроюсь меньше всего? Сам по себе Минай добавляет колорита, но тот же Пересоляк (президент Миная, – прим.) редкий черт, разве Поворознюк (президент Ингульца, – прим.) более отбитый подонок. Вот как раз возвращение Ингульца не вдохновляет. Хотя все пройдет и эта ересь тоже.

Думаю, у Металлиста 1925 неплохой шанс не вылететь напрямую. Обыграть конкурента и потом уже бороться за место под солнцем. Думаю, Оболонь все-таки отобьется в стыке. Может в стыке Металлист 1925 и не вылетит, но это уже сложный вопрос. А вот Оболонь, думаю, останется", – сказал Моралес в комментарии Tribuna.

Напомним, в субботу, 25 мая, в 15:30 состоится 7 матчей 30-го тура УПЛ. Оболонь, Верес, Минай и Металлист 1925 будут определять, кто из них напрямую вылетит в низший дивизион, а кто сыграет в переходных матчах.

К слову, ранее в УПЛ уже вышли Карпаты и Ингулец – петровцы в очной дуэли со "львами" завоевали золото Первой лиги.

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