"Я очень доволен. Горжусь игроками за то, как они справились с обстановкой и с хорошо играющим соперником. От того, что здесь произошло в прошлом году, было много эмоций, и в спорте, получив еще один шанс, ты должен доказать, что усвоил урок и готов подойти к делу с другой стороны.

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Я видел желание команды выступить сегодня лучше. Нам нужно было вспомнить это чувство и поэтому я показывал игрокам запись прошлогоднего поражения, чтобы они поняли. Мало просто поговорить об этом. Надо увидеть свои лица, понять эмоции. Это ужасающие чувства, с которыми больше не хочется сталкиваться.

Мы должны были продемонстрировать другой уровень конкурентоспособности, желания, мастерства. Надо продолжать расти. Мы делали это в течение 10 месяцев и должны продолжать каждый день. Требования очень высоки, и мы об этом знаем. Мы делаем то, что должны, чтобы побеждать. До конца чемпионата еще три матча, и мы все еще боремся за титул", – цитирует наставника "канониров" BBC.

Напомним, что Арсенал занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидера всего на один балл.

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