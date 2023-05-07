Арсенал продолжает бороться с Манчестер Сити за чемпионство в АПЛ. Команде Артеты нельзя ошибаться и нужно набирать максимум очков в каждом матче. Поединок против Ньюкасла был трудным, но все же "канониры" одержали важную победу.

Арсенал одержал тяжелую победу над Ньюкаслом и остается в чемпионской гонке – репутацию Зинченко спасли стойки

Арсенал занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 81 балл. Команда Артеты отстает от Манчестер Сити на один пункт, но у "горожан" есть игра в запасе. Ньюкасл находится на третьей строчке с 65 очками.