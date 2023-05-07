Вторая подряд победа Зинченко и Ко в видеообзоре матча Ньюкасл – Арсенал – 0:2
7 мая 22:33 - Читати українською
Ньюкасл проиграл Арсеналу в 35-м туре АПЛ. Смотрите видеообзор матча на "Футбол 24".
Мартин Эдегор 14’
Фабиан Шер 71’
14’ Мартин Эдегор
71’ Фабиан Шер
Арсенал продолжает бороться с Манчестер Сити за чемпионство в АПЛ. Команде Артеты нельзя ошибаться и нужно набирать максимум очков в каждом матче. Поединок против Ньюкасла был трудным, но все же "канониры" одержали важную победу.
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Арсенал занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 81 балл. Команда Артеты отстает от Манчестер Сити на один пункт, но у "горожан" есть игра в запасе. Ньюкасл находится на третьей строчке с 65 очками.
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