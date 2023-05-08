"Я дуже задоволений. Пишаюся гравцями за те, як вони впоралися з обстановкою та з суперником, який добре грає. Від того, що тут сталося минулого року, було багато емоцій, і у спорті, отримавши ще один шанс, ти маєш довести, що засвоїв урок і готовий підійти до справи з іншого боку.

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Я бачив бажання команди виступити сьогодні найкраще. Нам потрібно було згадати те почуття і тому я показував гравцям запис торішньої поразки, щоб вони зрозуміли. Мало просто поговорити про це. Потрібно побачити свої обличчя, зрозуміти емоції. Це жахливі почуття, з якими більше не хочеться стикатися.

Ми повинні були продемонструвати інший рівень конкурентоспроможності, бажання, майстерність. Треба продовжувати зростати. Ми робили це протягом 10 місяців і маємо продовжувати щодня. Вимоги дуже високі, і ми про це знаємо. Ми робимо те, що маємо, щоб перемагати. До кінця чемпіонату ще три матчі, і ми все ще боремося за титул", – цитує наставника "канонірів" BBC.

Нагадаємо, що Арсенал посідає другу сходинку у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідера всього на один бал.

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