"Нам потрібно було згадати те почуття": Артета зізнався, як готував Арсенал до матчу з Ньюкаслом
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував перемогу над Ньюкаслом у 35 турі АПЛ.
"Я дуже задоволений. Пишаюся гравцями за те, як вони впоралися з обстановкою та з суперником, який добре грає. Від того, що тут сталося минулого року, було багато емоцій, і у спорті, отримавши ще один шанс, ти маєш довести, що засвоїв урок і готовий підійти до справи з іншого боку.
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Я бачив бажання команди виступити сьогодні найкраще. Нам потрібно було згадати те почуття і тому я показував гравцям запис торішньої поразки, щоб вони зрозуміли. Мало просто поговорити про це. Потрібно побачити свої обличчя, зрозуміти емоції. Це жахливі почуття, з якими більше не хочеться стикатися.
Ми повинні були продемонструвати інший рівень конкурентоспроможності, бажання, майстерність. Треба продовжувати зростати. Ми робили це протягом 10 місяців і маємо продовжувати щодня. Вимоги дуже високі, і ми про це знаємо. Ми робимо те, що маємо, щоб перемагати. До кінця чемпіонату ще три матчі, і ми все ще боремося за титул", – цитує наставника "канонірів" BBC.
Нагадаємо, що Арсенал посідає другу сходинку у турнірній таблиці АПЛ, відстаючи від лідера всього на один бал.
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