СК Днепр-1 в случае прохода в плей-офф Лиги Европы попал бы на Зарю, а значит был шанс прорваться сразу в группу – как минимум, группу Лиги конференций. В случае же неудачи "желто-черные" тоже много не теряли, ведь борьба за еврокубки продолжилась бы в плей-офф ЛК. Такой расклад должен был помочь подопечным Александра Кучера справиться с психологическим давлением.

Большие кадровые проблемы СК Днепра-1 и неожиданность от Кучера

К поединку в Праге днепровцы подходили с колоссальными кадровыми пробоинами. Довбик отправился в Жирону, а Пихаленок пропустил последнюю тренировку из-за температуры – и не попал в стартовый состав! Для многих болельщиков и экспертов этот факт звучал, как приговор.

В лазарете остаются и Волынец с Мирошниченко. Были вопросы относительно участия Кравца и Сватка, однако оба вышли в основе. Александр вместе с Сарапием расположился в центре обороны, Кравец действовал слева, а позицию правого фулбека закрыл Адамюк. Высокорослая защитная линия должна была помочь сдержать Славию, у которой много крепких игроков и которой нравится играть через кроссы и лонгболы.

На острие атаки ожидался Гуцуляк, ведь его наигрывали на сборах под эту роль – впрочем, на месте форварда вышел новичок Филиппов, который присоединился к команде несколько дней назад. Алексей занял привычную позицию правого вингера, а под нападающим начал Рубчинский.

Самый слабый тайм СК Днепра-1 в сезоне

О футболе днепровцев до перерыва нечего сказать. Его просто не было. Славия с первых минут агрессивно накрывала подопечных Александра Кучера – латерали встречали Кравца и Адамюка уже на трети поля СК Днепра-1. По ходу матча хозяева стали отходить в средний блок, играя 1-в-1 с нашими полузащитниками и фулбеками.

Проблем добавила и ранняя травма Третьякова – он оступился на ужасном газоне Эден Арены и покинул поле, а вместо него пришлось выпускать новичка Леднева. Рубчинский перешел на левый фланг, а Богдан работал под Филипповым. Это било по сыгранности СК Днепра-1.

Стоит отметить и качественную работу Славии на перестроениях – если опорник выдвигался вперед, то его всегда страховал центрбек, а "десятки" страховали латералей. Все работало своевременно, дисциплинированно и безошибочно.

Как следствие, открываний между линиями не возникало. Почти все передачи от центрбеков ушли в молоко, а касаний к мячу в штрафной Славии вообще не было. Да и не только касаний – в первом тайме СК Днепр-1 проиграл 0:6 по ударам (0:3 в створ) и 0:5 по угловым. Вероятно, чехи переехали украинцев и в единоборствах (и точно – в высоких возвратах мяча).

В обороне было не менее сложно. Славия активно перегружала фланги СК Днепра-1, где всегда возникают проблемы. Особенно сложно игра давалась Кравцу – возможно, ему не хватало кондиций после возвращения из лазарета. Масопуст, Шранц и Зафейрис постоянно пытались открываться ему за спину.

Вообще, вся группа атаки (а это форвард, две "десятки" и два латераля) регулярно обменивалась позициями на нашей трети поля. Прямо по ходу эпизодов. В глаза бросалось, что Славия значительно сыграннее.

Хозяева забивали очень просто. Старые проблемы СК мгновенно дали о себе знать

Правда, в позиционном наступлении чехи особо ничего и не показали. Они и не пытались что-то придумывать – вся игра крутилась вокруг агрессивных подъемов латералей, открываний за спину фулбекам СК и дальнейших кроссов. Тем не менее, первый гол подопечные Александра Кучера пропустили уже на 5-й минуте.

Обидно, ведь Славия забила слишком просто. Масопуст остался один на фланге за спинами Бланко, Третьякова и Кравца, за что пришло наказание в виде разрезного паса Юречки. После этого Лукас выполнил прострел на линию вратарской – Сваток играл со Шранцем плотно, но все равно дал пробить. 1:0.

Второй гол залетел незадолго до перерыва в результате подачи с углового и скидки от Ван Бурена, которую на дальней штанге замкнул Шранц. 2:0. Между этими эпизодами было еще два кросса под удары метров с 10-12 – в одном моменте спас Кинарейкин, а в другом Лингр помешал пробить Проводу.

Несколько опасных контратак без острого завершения упоминать не станем. Важнее зафиксировать факт – оборона СК Днепра-1 как пропускала после прострелов, подач и стандартов, так и продолжает это делать. Почти идентичные голы забивал и Панатинаикос, причем в обоих поединках и неоднократно.

Славия не пыталась разрывать оборону СК Днепра-1 ежеминутно. Хозяева спокойно держали матч под контролем, отправившись отдыхать с комфортным преимуществом в счете.

Во втором тайме ничего не изменилось. Славия должна была громить со старта, но дала надежду

В раздевалке Александр Кучер снял с пробега Сватка. Заметно, что Александр до сих пор не успел набрать форму. Вместо него вышел Пасич, который закрыл позицию правого фулбека, в то время как Адамюк перешел в центр обороны. Славия начала второй тайм без замен.

Игра сразу после перерыва мало отличалась от старта встречи. Пражане все так же интенсивно прессинговали и выигрывали ничейные мячи, что вылилось в третий гол – и снова прошло всего пять минут. Лингр зацепился за отскок на нашей трети и выполнил черпачок в штрафную на Юречку, а тот переиграл Кинарейкина. К счастью, Вацлав находился в офсайде.

Еще через пять минут нервов добавил Провод, который плотно пробил с левого края. Кинарейкин парировал перед собой, но успел зафиксировать мяч. Казалось, что СК Днепр-1 сейчас дожмут, однако на 58-й минуте Славия подарила нам шанс – красную карточку получил центрбек Огбу, который шипами ударил Гуцуляка в грудь.

СК Днепр-1 в большинстве не стал лучше. Славия вдесятером контролировала игру, добила нашу команду и могла забивать ещё

Подопечные Александра Кучера получили немного больше свободы на своей половине и даже перекатывали мяч в центре, ведь Славия стала играть по счету и немного отошла в низкий блок. Тем не менее, СК Днепр-1 вообще ничего не создал в атаке.

Первый удар гостей в матче нанес Леднев, который бахнул с дистанции аж на 85-й минуте. Второй случился на 90+1-й и даже прошел в створ – это свежий Кивинда замкнул навес с левого фланга, направив мяч в дальний угол. Ничего опасного, но в статистику пойдет. Больше днепровцы по воротам не били.

Все было настолько плохо, что выход Пихаленка на 61-й минуте остался незаметным. Славия же иногда позволяла себе идти вперёд, поднимая в атаку всех центрбеков, а на 81-й минуте чехи окончательно закрыли игру. После подачи со стандарта пражане выиграли как подбор перед штрафной, так и скидку на 11-метров – Пасич пытался ее выбить, но сфера просто отскочила на ногу свежему Валлему. 3:0.

В компенсированное время чехи раскатали несколько контратак. Одна из них завершилась выходом практически 2-в-1, в другой украинцы снова проиграли подбор, а удары проводились из пределов штрафной площадки. Хозяевам немного не хватило точности в завершении.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал разгром СК Днепра-1 со счетом 3:0. Ответный матч пройдет в словацком Кошице через неделю. Справка: в плей-офф Лиги конференций наша команда может сыграть с победителем пары Спартак Трнава – Лех.

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