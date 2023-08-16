"Перший матч для нас вийшов не дуже гарним і по малюнку гри, і за результатом, але завтра нам нема чого втрачати, а ми можемо тільки знайти. У першу чергу це наше бажання не програти боротьбу і показати характер, щоб ставлення до нас було позитивним.

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Усі матчі для нас важливі: і в єврокубках, і в чемпіонаті. Ми завжди налаштовуємося на кожен матч. Це, звісно, нам важко дається, десь ми робимо ротацію, щоб хлопці і відпочивали, тому що, коли футболісти грають із свіжою головою, то це набагато краще", – наводить слова Кучера офіційний сайт СК Дніпро-1.

Додамо, що матч СК Дніпро-1 – Славія відбудеться вже завтра, 17 серпня, початок о 21:00. В першій зустрічі українська команда була розгромлена з рахунком 0:3.

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