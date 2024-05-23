Вингер Аталанты Адемола Лукман стал известным на весь мир после своего хет-трика в финале ЛЕ против Байера (3:0).

"Мы провели фантастическую игру во всех аспектах, с первой минуты показали свой настрой. Великолепный первый тайм, а во втором не останавливались на достигнутом.

В течение последних двух лет клуб и тренер поддерживали меня, предоставляя время и поддержку, чтобы играть в футбол и показывать игру в нашем стиле. Это помогло мне поднять мою игру на совершенно новый уровень. Я благодарен. Мы вошли в историю и принесли титул в Бергамо.

Хет-трик Лукмана в видеообзоре финала ЛЕ Аталанта – Байер – 3:0

Какое главное качество Гасперини? Его интенсивность. Из обучения и разговоров, которые вы с ним проводите, вы понимаете, чего он ожидает от вас. Первые разговоры с ним заставили меня по-другому взглянуть на футбол. Это упростило вещи. Это позволило мне играть в свою игру под другим углом. Я ему очень благодарен.

Байер – топ-команда. Они были непобедимыми до этого вечера. Я очень уважаю их за то, что они сделали в этом году. Мы хорошо подготовились и правильно выполнили план на игру.

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Я всегда был уверен в своей способности созидать, забивать голы, помогать своим одноклубникам. За последние два года я смог вывести свою игру на совершенно новый уровень. Возможно, оно могло прийти раньше, но пришло сейчас. Это только начало. Я надеюсь, что таких ночей будет еще больше, и я буду становиться все лучше и лучше.

Я благодарен своей семье. Когда я рос, они помогли мне стать человеком, каким я есть сегодня, иметь мораль, которую я имею, и взгляды на жизнь, которые я имею, желание совершенствоваться в каждой отдельной сфере, в которой могу. Я очень люблю свою семью и близких людей. Я им многим обязан", – цитирует Лукмана пресс-служба УЕФА.

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