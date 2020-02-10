"Нам больно, игра разъедает нас": тренер Бетиса пожаловался на ужасное судейство в матче против Барселоны

Главный тренер Бетиса Руби не сдерживал эмоций после поражения от Барселоны (2:3) в 23 туре Примеры.

"Результат может быть справедливым, ведь мы играли против великолепной команды. Если вы ошибаетесь, то платите за это, Барса также сделала свое дело.

Бетис – Барселона – 2:3 – видео голов и обзор матча

Но как Серхи Роберто избежал второй желтой карточки? Эта игра разъедает вас. Нам больно, потому что игра с таким соперником может сложиться совсем по-другому, если его оставить вдесятером на 38-й минуте. Вторая желтая Фекира... В конце концов, он живой человек, не стоит его трогать сейчас", – приводит слова Руби Mundo Deportivo.

Напомним, обе команды завершали игру в неполных составах – полузащитник Бетиса Набиль Фекир покинул поле на 76-й минуте, чуть позже компанию ему составил и центрбек Барселоны Клеман Лангле.

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