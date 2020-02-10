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"Нам больно, игра разъедает нас": тренер Бетиса пожаловался на ужасное судейство в матче против Барселоны

10:00 50 Читати українською
"Нам больно, игра разъедает нас": тренер Бетиса пожаловался на ужасное судейство в матче против Барселоны
Руби / AFP

Главный тренер Бетиса Руби не сдерживал эмоций после поражения от Барселоны (2:3) в 23 туре Примеры.

6’ Серхио Каналес
27’ Набиль Фекир
76’ Набиль Фекир
 
Фрэнки де Йонг 9’
Серхио Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхио Каналес
9’ Фрэнки де Йонг
27’ Набиль Фекир
45+3’ Серхио Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набиль Фекир
80’ Клеман Лангле

"Результат может быть справедливым, ведь мы играли против великолепной команды. Если вы ошибаетесь, то платите за это, Барса также сделала свое дело.

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Но как Серхи Роберто избежал второй желтой карточки? Эта игра разъедает вас. Нам больно, потому что игра с таким соперником может сложиться совсем по-другому, если его оставить вдесятером на 38-й минуте. Вторая желтая Фекира... В конце концов, он живой человек, не стоит его трогать сейчас", – приводит слова Руби Mundo Deportivo.

Напомним, обе команды завершали игру в неполных составах – полузащитник Бетиса Набиль Фекир покинул поле на 76-й минуте, чуть позже компанию ему составил и центрбек Барселоны Клеман Лангле.

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Бетис - Барселона Бетис Бетис Испания Арбитры Руби Руби
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