"Нам боляче, гра роз'їдає нас": тренер Бетіса поскаржився на жахливе суддівство у матчі проти Барселони

Головний тренер Бетіса Рубі не стримував емоцій після поразки від Барселони (2:3) у 23 турі Прімери.

"Результат може бути справедливим, адже ми грали проти чудової команди. Якщо ви помиляєтеся, то платите за це, Барса також зробила свою справу.

Бетіс – Барселона – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Але як Серхі Роберто уникнув другої жовтої картки? Ця гра роз'їдає вас. Нам боляче, бо гра з таким суперником може скластися зовсім по-іншому, якщо його залишити вдесятьох на 38-й хвилині. Друга жовта Фекіра... Зрештою, він жива людина, не варто його чіпати зараз", – наводить слова Рубі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, обидві команди завершували гру в неповних складах – півзахисник Бетіса Набіль Фекір покинув поле на 76-й хвилині, дещо згодом компанію йому склав і центрбек Барселони Клеман Лангле.

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