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"Нам боляче, гра роз'їдає нас": тренер Бетіса поскаржився на жахливе суддівство у матчі проти Барселони

10:00 342 Читать на русском
"Нам боляче, гра роз'їдає нас": тренер Бетіса поскаржився на жахливе суддівство у матчі проти Барселони
Рубі / AFP

Головний тренер Бетіса Рубі не стримував емоцій після поразки від Барселони (2:3) у 23 турі Прімери.

6’ Серхіо Каналес
27’ Набіль Фекір
76’ Набіль Фекір
 
Френкі де Йонг 9’
Серхіо Бускетс 45+3’
Клеман Лангле 72’
Клеман Лангле 80’
6’ Серхіо Каналес
9’ Френкі де Йонг
27’ Набіль Фекір
45+3’ Серхіо Бускетс
72’ Клеман Лангле
76’ Набіль Фекір
80’ Клеман Лангле

"Результат може бути справедливим, адже ми грали проти чудової команди. Якщо ви помиляєтеся, то платите за це, Барса також зробила свою справу.

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Але як Серхі Роберто уникнув другої жовтої картки? Ця гра роз'їдає вас. Нам боляче, бо гра з таким суперником може скластися зовсім по-іншому, якщо його залишити вдесятьох на 38-й хвилині. Друга жовта Фекіра... Зрештою, він жива людина, не варто його чіпати зараз", – наводить слова Рубі Mundo Deportivo.

Нагадаємо, обидві команди завершували гру в неповних складах – півзахисник Бетіса Набіль Фекір покинув поле на 76-й хвилині, дещо згодом компанію йому склав і центрбек Барселони Клеман Лангле.

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Теги
Бетіс Бетіс Іспанія Бетіс - Барселона Арбітри Рубі Рубі
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