Новичок Севильи Иван Ракитич с юмором отнесся к ситуации с возможным уходом Лионеля Месси из Барселоны.

"Приход Месси в Севилью? Мы найдем ему место в команде, без проблем. Если серьезно, то приятно видеть, как клуб растет. Мы всегда скромны. Эта черта тоже привлекает меня.

Ракитич официально перешел в Севилью

Я хочу работать и бороться с командой за то, чтобы Севилья стала еще больше как клуб. С нетерпением жду начала", – поделился Ракитич в комментарии Goal.

Напомним, Ракитич этим летом вернулся в Севилью после 6 лет в Барселоне. Сейчас ходят слухи насчет ухода Месси из Барселоны, главным претендентом называют Манчестер Сити.

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