Вице-чемпион мира подписал контракт до лета 2024 года, информирует официальный сайт андалусийцев. Победители Лиги Европы заплатили 1,5 млн евро, еще 9 млн предусмотрены бонусами.

Реал продал игрока сборной Испании в Севилью

Ракитич должен стать новым лидером команды после ухода Эвера Банеги. Хорват выступал за Севилью с 2011 по 2014 год и даже носил капитанскую повязку. В сезоне 2013/14 выиграл с "рохибланкос" Лигу Европы, а впоследствии был продан Барселоне за 18 млн евро.

Добавим, что Ракитич провел за каталонцев 42 матча в прошлом сезоне, отметился одним голом и 5 ассистами.

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