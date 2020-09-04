Новачок Севільї Іван Ракітіч з гумором поставився до ситуації з можливим відходом Ліонеля Мессі з Барселони.

"Прихід Мессі в Севілью? Ми знайдемо йому місце в команді, без проблем. Якщо серйозно, то приємно бачити, як клуб зростає. Ми завжди скромні. Ця риса теж приваблює мене.

Ракітіч офіційно перейшов у Севілью

Я хочу працювати і боротися з командою за те, щоб Севілья стала ще більшою як клуб. З нетерпінням чекаю початку", – поділився Ракітіч у коментарі Goal.

Нагадаємо, Ракітіч цього літа повернувся до Севільї після 6 років у Барселоні. Зараз ходять чутки щодо відходу Мессі з Барселони, головним претендентом називають Манчестер Сіті.

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