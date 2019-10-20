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Наингголан забил сумасшедший гол за Кальяри – номинант на звание лучшего в сезоне

17:30 29 Читати українською
Наингголан забил сумасшедший гол за Кальяри – номинант на звание лучшего в сезоне
Раджа Наингголан / ФК Кальяри

Хавбек Кальяри Раджа Наингголан роскошным ударом открыл счет в поединке 8-го тура чемпионата Италии против СПАЛа.

10’ Раджа Наингголан
67’ Паоло Фараго
 
10’ Раджа Наингголан
67’ Паоло Фараго

На 9-й минуте матча Кальяри – СПАЛ полузащитник хозяев Раджа Наингголан отличился шикарным голом. После подачи в штрафную гости опрометчиво выбили мяч прямо на бельгийского хавбека. Тот, недолго раздумывая, подработал снаряд и нанес роскошный удар в дальнюю "девятку". Голкипер выглядел лишь статистом.

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Это взятие ворот однозначно будет претендовать на лучший гол сезона не только в Серии А, но и во всей Европе.

Напомним, Наингголан летом вернулся в Кальяри на правах аренды из миланского Интера, поскольку наставник "нерадзурри" Антонио Конте не видел его в составе команды. Перед этим жене Раджи диагностировали рак.

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