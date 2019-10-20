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Зозуля голом принес победу Альбасете над одним из лидеров Сегунды

14:52 98 Читати українською
Зозуля голом принес победу Альбасете над одним из лидеров Сегунды
Роман Зозуля / Фото ФК Альбасете

Состоялся матч 12-го тура испанской Сегунды Фуэнлабрада – Альбасете, где героем поединка стал украинский форвард Роман Зозуля.

Сегунда, 12-й тур

Фуэнлабрада – Альбасете – 0:1

Гол: Зозуля, 59

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Фуэнлабрада принимала Альбасете в рамках 12-го тура Сегунды. Хозяева активно начали игру, но защита Альбасете играла надежно.

Первый тайм завершился без голов, а во второй половине встречи за дело взялся нападающий гостей Роман Зозуля. Украинец точным ударом подарил своей команде три очка.

Победа подняла Альбасете на 7-строчку турнирной таблицы с 19-ю очками. Фуэнлабрада – третья (20 баллов).

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Теги
Испания Роман Зозуля Роман Зозуля Сегунда Альбасете Альбасете Украинцы за рубежом
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