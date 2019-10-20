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Наінгголан забив божевільний гол за Кальярі – номінант на звання найкращого в сезоні

17:30 1716 Читать на русском
Наінгголан забив божевільний гол за Кальярі – номінант на звання найкращого в сезоні
Раджа Наінгголан / ФК Кальярі

Хавбек Кальярі Раджа Наінгголан розкішним ударом відкрив рахунок в поєдинку 8-го туру чемпіонату Італії проти СПАЛа.

10’ Раджа Наінгголан
67’ Паоло Фараго
 
10’ Раджа Наінгголан
67’ Паоло Фараго

На 9-й хвилині матчу Кальярі – СПАЛ півзахисник господарів Раджа Наінгголан відзначився шикарним голом. Після подачі у штрафний майданчик гості необачно вибили м'яч просто на бельгійського хавбека. Той, недовго роздумуючи, підробив снаряд та завдав розкішного удару в дальню "дев'ятку". Голкіпер виглядав лише статистом.

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Це взяття воріт однозначно претендуватиме на найкращий гол сезону не лише в Серії А, а й в усій Європі.

Нагадаємо, Наінгголан влітку повернувся до Кальярі на правах оренди з міланського Інтера, позаяк наставник "нерадзуррі" Антоніо Конте не бачив його у складі команди. Перед цим дружині Раджі діагностували рак.

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Відеоновини Красиві голи Кальярі - СПАЛ Раджа Наінгголан Раджа Наінгголан Кальярі Кальярі Італія Фантастичні голи
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