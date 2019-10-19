Лацио – Аталанта: соперник Шахтера громит "орлов" в первом тайме, Малиновский активен с 3 ударами

Аталанта встречается с Лацио в рамках 8-го тура Серии А. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

Матч Лацио и Аталанты может считаться центральным в туре итальянского первенства – встречались третья и шестая команды, обе претендуют на зону Лиги чемпионов. Соперник Шахтера на этот поединок из-за травмы потерял лидера атак Дувана Сапату. А вот Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав бергамасков после удачной игры за сборную Украины.

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Украинец стал главным действующим лицом в начале встречи. Уже на второй минуте Малиновский выдал эффектный индивидуальный проход – сместился с правого полуфланга, обыграл Пароло и мощно выстрелил левой из-за пределов штрафной. Мяч пролетел чуть выше ворот. В следующей атаке Руслан вывел на ударную позицию Пашалича – тот попал в голкипера.

Вскоре хавбек сборной Украины отдал неплохой пас в свободную зону на Муриеля. Колумбиец заработал угловой, с которого Малиновский подал не очень удачно. Руслан опускал в глубину, помогая продвигать мяч. В одном из моментов он ошибся, но сразу отработал назад и заставил оппонента потерять сферу.

Аталанта действовала значительно острее хозяев. Стракоша должен был спасать Лацио, когда Фройлер обыгрался с Малиновским, протащил мяч десяток метров и отбросил на Хатебура, а потом замыкал прострел с фланга. Папу Гомес отдал зрячий пас на Муриеля, который открылся между центрбеками, но плохо пробил по воротам.

Прежде чем забить, Луис еще раз пристрелялся – дальняя попытка оказалась неточной. На 23-й минуте бергамаски все же воплотили свое преимущество в счете. Гозенс и Пашалич (Марио сохранил мяч в поле эффектным пасом пяткой) разогнали классный выпад левым флангом, который завершился результативным ударом Муриеля – точно в дальний угол.

Колумбийский форвард сегодня просто неудержим. Еще одна атака с участием Малиновского и Гомеса привела к неточному удару Муриеля, а уже на 28-й минуте Луис оформил дубль. Гомес заработал стандарт на левом фланге, Муриель подошел к мячу и пробил/подал в штрафную. Мазьелло не коснулся мяча, но дезориентировал вратаря. "Круглый" во второй раз закатился в тот же угол.

Лацио не мог создать буквально ничего, зато Аталанта чуть ли не каждую атаку завершала ударом. Издалека стреляли Фройлер и Гомес, дважды до перерыва бил Малиновский. В первом эпизоде ​​мяч не лег на ногу, а во втором Руслан разрядил пушку со штрафного – Стракоша отбил перед собой.

И все же Аталанта еще в первом тайме довела счет до разгромного, когда Толои сыграл на перехвате и вывел Гомеса на оперативный прострел. Экс-игрок Металлиста легко реализовал выход один на один. 0:3 в пользу бергамасков в перерыве! Малиновский очень активен, хотя получается у него не все.