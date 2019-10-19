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Лацио – Аталанта: соперник Шахтера громит "орлов" в первом тайме, Малиновский активен с 3 ударами

17:03 67 Читати українською
Лацио – Аталанта: соперник Шахтера громит "орлов" в первом тайме, Малиновский активен с 3 ударами

Аталанта встречается с Лацио в рамках 8-го тура Серии А. Обзор матча читайте на "Футбол 24".

69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа
 
Луис Муриэль 23’
Луис Муриэль 28’
Алехандро Папу Гомес 37’
23’ Луис Муриэль
28’ Луис Муриэль
37’ Алехандро Папу Гомес
69’ Чиро Иммобиле
70’ Карлос Хоакин Корреа

Матч Лацио и Аталанты может считаться центральным в туре итальянского первенства – встречались третья и шестая команды, обе претендуют на зону Лиги чемпионов. Соперник Шахтера на этот поединок из-за травмы потерял лидера атак Дувана Сапату. А вот Руслан Малиновский вернулся в стартовый состав бергамасков после удачной игры за сборную Украины.

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Украинец стал главным действующим лицом в начале встречи. Уже на второй минуте Малиновский выдал эффектный индивидуальный проход – сместился с правого полуфланга, обыграл Пароло и мощно выстрелил левой из-за пределов штрафной. Мяч пролетел чуть выше ворот. В следующей атаке Руслан вывел на ударную позицию Пашалича – тот попал в голкипера.

Вскоре хавбек сборной Украины отдал неплохой пас в свободную зону на Муриеля. Колумбиец заработал угловой, с которого Малиновский подал не очень удачно. Руслан опускал в глубину, помогая продвигать мяч. В одном из моментов он ошибся, но сразу отработал назад и заставил оппонента потерять сферу.

Аталанта действовала значительно острее хозяев. Стракоша должен был спасать Лацио, когда Фройлер обыгрался с Малиновским, протащил мяч десяток метров и отбросил на Хатебура, а потом замыкал прострел с фланга. Папу Гомес отдал зрячий пас на Муриеля, который открылся между центрбеками, но плохо пробил по воротам.

Прежде чем забить, Луис еще раз пристрелялся – дальняя попытка оказалась неточной. На 23-й минуте бергамаски все же воплотили свое преимущество в счете. Гозенс и Пашалич (Марио сохранил мяч в поле эффектным пасом пяткой) разогнали классный выпад левым флангом, который завершился результативным ударом Муриеля – точно в дальний угол.

Колумбийский форвард сегодня просто неудержим. Еще одна атака с участием Малиновского и Гомеса привела к неточному удару Муриеля, а уже на 28-й минуте Луис оформил дубль. Гомес заработал стандарт на левом фланге, Муриель подошел к мячу и пробил/подал в штрафную. Мазьелло не коснулся мяча, но дезориентировал вратаря. "Круглый" во второй раз закатился в тот же угол.

Лацио не мог создать буквально ничего, зато Аталанта чуть ли не каждую атаку завершала ударом. Издалека стреляли Фройлер и Гомес, дважды до перерыва бил Малиновский. В первом эпизоде ​​мяч не лег на ногу, а во втором Руслан разрядил пушку со штрафного – Стракоша отбил перед собой.

И все же Аталанта еще в первом тайме довела счет до разгромного, когда Толои сыграл на перехвате и вывел Гомеса на оперативный прострел. Экс-игрок Металлиста легко реализовал выход один на один. 0:3 в пользу бергамасков в перерыве! Малиновский очень активен, хотя получается у него не все.

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Руслан Малиновский Руслан Малиновский Италия Аталанта Аталанта Лацио Лацио Лацио - Аталанта
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