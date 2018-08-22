Наингголан вляпался в очередной скандал – самые известные инциденты с участием новичка Интера

Полузащитник миланского Интера Раджа Наингголан стал "героем" очередного инцидента – далеко не первого в карьере бельгийца.

Летом этого года Раджа Наингголан сменил Рому, в которой выступал более 4-х лет, на Интер. На протяжении своей карьеры в Риме 30-летний бельгиец хотя и был одним из лидером команды на поле, однако регулярно попадал в неприятные ситуации за его пределами.

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Переход в Интер ничего не изменил – Наингголан продолжает "отрываться" и нарушать режим. Лишь через несколько дней после подписания контракта хавбек попал в ДТП и разбил свой дорогущий автомобиль, а теперь снова отличился с отрицательной стороны.

В прошлую пятницу бельгиец был замечен в миланском ночном клубе La Casa Loca в компании с известным итальянским ведущим Фабрицио Короной, сообщает Football Italia.

Один из болельщиков узнал Наингголана и начал снимать его на видео. Мужчина напомнил игроку, что вскоре его ждет матч, после чего бельгиец показал просто в объектив камеры средний палец. Фанат только рассмеялся на такую ​​реакцию игрока.

Интересно, что на следующий день Наингголан появился на тренировке Интера в той же одежде. Итальянские СМИ уже заподозрили, что вечеринка с участием игрока продолжалась до самого утра.

К слову, это далеко не первый инцидент с участием Наингголана. Предлагаем вспомнить самые известные выходки бельгийца за последние годы.

1. Курение в сборной Бельгии на Евро-2016

Раджа Наингголан был одним из лучших игроков Бельгии на Евро-2016, однако это не мешало ему без всяких угрызений совести нарушать режим.

Пока партнеры Наингголана просматривали один из матчей турнира, хавбек спокойно демонстрирует в камеру пачку сигарет. Что интересно, тогдашний наставник "красных дьяволов" Марк Вильмотс не удивился такому поступку одного из лидеров команды и заявил, что тот регулярно позволяет себе курить, не особо скрывая этого.

2. Скандальное видео с употреблением спиртных напитков

Наингголан весело встретил 2018 год. Игрок сделал прямую трансляцию в Instagram, где не стеснялся на камеру употреблять спиртные напитки и курить. Позже Наингголан извинился за свое поведение, однако это не уберегло его от санкций – Рома оштрафовала бельгийца на 100 тысяч евро.

3. Управление автомобилем в нетрезвом состоянии

В 2017 году после матча Бельгия – Греция Наингголан был задержан за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Тест на алкоголь показал 0,82 промилле, суд признал тогда еще игрока Ромы виновным, оштрафовал на 1600 евро и лишил водительских прав на месяц.

4. Избиение собственной жены

В 2014 году еще во время выступлений за Кальяри Наингголан был доставлен в полицию за насилие в отношении своей жены Клаудии. В ходе конфликта на глазах своего ребенка футболист ударил супругу, из-за чего она была госпитализирована.

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Несмотря на это, женщина не подавала жалобу на бельгийца, а потому тот избежал каких-либо санкций.

К слову, супруги воспитывают двух дочерей – Айшу и Майли.

5. Регулярные конфликты с Роберто Мартинесом

Наставник сборной Бельгии перед ЧМ-2018 принял, на первый взгляд, не слишком логичное решение, не включив Наингголана даже в расширенную заявку на турнир. Хавбек тут же отреагировал, заявив о завершении выступлений за национальную команду и обвинив тренера в лицемерии.

Это был не единственный конфликт игрока и тренера – в 2017 году уже случалось подобное, однако тогда Наингголан все же вернулся в сборную. Как оказалось позже, ненадолго.

К слову, прав оказался все же Мартинес – Бельгия успешно выступила на Мундиале, заняв итоговое 3 место.

Интересно, что первый матч Серии А 2018/19 Сассуоло – Интер, который завершился сенсационным поражением миланцев, Наингголан пропустил. Официальная причина – плохая форма игрока. Однако вполне вероятно, что Лучано Спаллетти, который хорошо знаком с возможностями и выходками Наингголана по совместной работе в Роме, просто решил проучить игрока.

Сделает ли выводы футболист – покажет только время. Как показывает практика, поступки Раджи за пределами футбольного поля не слишком влияют на его игру, ведь он все еще остается одним из лучших хавбеков чемпионата Италии, несмотря на все инциденты, которых было не так уж и мало только за последние годы.

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