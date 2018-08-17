Найцікавіше про трансфери, оцінка єврокубкових перспектив та знайомство з новачками. Прев'ю Серії А сезону-2018/19

"Футбол 24" виділяє все найцікавіше з італійського трансферного літа-2018 та анонсує новий сезон Серії А. Чим живуть гранди та учасники єврокубків, які перспективи у новачків – відповіді на ці запитання у нашому матеріалі.

Інформація про суми трансферів від різних джерел суттєво відрізняється. Ми взяли за основу дані Transfermarkt. Всі суми вказані в євро.

Топ-5 літніх трансферів (за вартістю)

1. Кріштіану Роналду – 117 млн (Реал – Ювентус). Те, що донедавна здавалося майже нереальним, сталося – найкращий футболіст планети відтепер захищатиме кольори "старої синьйори". Переїзд CR7 на Аппеніни суттєво збільшив армію прихильників Серії А та Ювентуса.

2. Жоау Канселу – 40.4 млн (Валенсія – Ювентус). Другим після Кріштіану португальцем у складі чемпіона Італії став правий тепер вже екс-захисник Валенсії Жоау Канселу. Минулий сезон він провів на правах оренди в міланському Інтері, де досить непогано себе зарекомендував, особливо активними підключеннями до атак своєї команди. Юве уважно спостерігав за виступами Канселу в футболці "нерадзуррі" та не пожалкував серйозу суму на придбання португальського правого бека.

Раджа Наінгголан

3. Раджа Наінгголан – 38 млн (Рома – Інтер). За цей трансфер міланський клуб заплатив 24 мільйони євро та відправив до Риму дует Сантон-Заніоло, сумарна вартість яких становить ще 14 мільйонів. Ініціатором переїзду Наінгголана до Мілана був особисто Лучано Спаллетті, який перед цим півтора сезони працював зі скандальним бельгійським півзахисником у Римі. Позитивною стороною цього трансферу для Інтера є те, що команда отримала досвідченого та класного центрхава типу "box to box”, який має чудово порозумітися з головним тренером. Проте, чи зможе 30-річний гравець зі шкідливими звичками "додати" в Інтері – велике питання.

4. Леонардо Бонуччі – 35 млн (Мілан – Ювентус). Мабуть, один з найскандальніших трансферів італійського футболу останніх років. Лише рік тому Бонуччі повірив у китайський проект "нового Мілана" та переїхав до столиці моди, а зараз Лео знову одягнув футболку Ювентуса, ніби весь цей рік був звичайним сновидінням. Але за цей час багато чого сталося. Бонуччі встиг отримати в Мілані капітанську пов’язку, а весною в очній дуелі "старої синьйори" з "россонері" вразив ворота Ювентуса та бурно відсвяткував забитий м’яч на очах в багатотисячної тіфозерії "біло-чорних". Повернення свого колишнього лідера вболівальники Ювентуса сприйняли, м’яко кажучи, прохолодно. Бонуччі слід добряче постаратися для того, щоб повернути повагу вболівальників.

Леонардо Бонуччі знову захищатиме кольори Ювентуса

5. Маттіа Кальдара – 35 млн (Ювентус – Мілан). Фактично Ювентус та Мілан здійснили обмін гравцями, від якого "россонері" потенційно можуть навіть виграти , адже замість хай і висококласного, але вікового захисника, Дженнаро Гаттузо отримав у своє розпорядження одного з кращих захисників Італії нового покоління. Зв’язка Кальдара-Романьйолі потенційно може стати основною в Мілані та збірній Італії на роки.

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Топ-10 літніх трансферів, що матимуть найбільший вплив на Серію А 2018/2019

1. Кріштіану Роналду (Ювентус). Діючий володар Золотого м’яча ще до свого дебюту в офіційних матчах за Юве змушує божеволіти місцеву публіку. Ігрові футболки португальскої зірки розлітаються, немов гарячі пиріжки, а Турин вже закоханий в свого нового лідера. Кріштіану вже забивав за "стару синьйору" в передсезонних спарингах, але тіфозі Ювентуса з нетерпінням чекають старту сезону та вірять в те, що саме Роналду зможе привести клуб до нової вершини у вигляді "континентального треблу".

Ювентус набрав 3,5 млн нових підписників в Instagram після трансферу Роналду

Кріштіану Роналду підписав чотирирічний контракт з Ювентусом

2. Гонсало Ігуаїн (Мілан). Досвідчений аргентинський нападник перебрався до Мілана на правах річної оренди з правом викупу, але скоріш за все той факт, що "россонері" поки не викупили контракт Ігуаїна, пов’язаний лише з фінансовим фейр-плей, в рамках якого Мілану потрібно обережніше витрачати гроші. Щодо самого переходу, то він може суттєво вплинути на співвідношення сил в боротьбі за єврокубки. Ігуаїн – це супер-бомбардир, якого в Мілані вже давно не було, і якщо Гонсало швидко знайде спільну мову з новими партнерами, він може стати серйозним аргументом для "червоно-чорних" в боротьбі за "зону Ліги чемпіонів". Ігуаїн вже встиг відзначитися за свій новий клуб в матчі за Кубок Сантьягу Бернабеу з мадридським Реалом, а фанати "вершкових" зустріли свого екс-гравця справжньою овацією.

3. Леонардо Бонуччі (Ювентус). Як вже зазначалося вище, Бонуччі є що доводити та потрібно повертати прихильність до себе фанатів "старої синьйори". Стосовно ігрових характеристик скандального захисника, слід визнати, що Леонардо все ще є одним з найкращих оборонців світу, в запасі у нього ще є декілька сезонів кар’єри на високому рівні, а питань щодо взаєморозуміння з партнерами по захисту виникнути не повинно, адже в цій лінії у Юве за рік мало що змінилося.

Ігуаїн та Кальдара на представленні в якості гравців Мілана

4. Маттіа Кальдара (Мілан). Обмін Кальдара-Бонуччі продемонстрував, що нове керівництво Мілана дивиться на кілька років вперед, тоді як "старій синьйорі" результат потрібен тут і зараз. Проте, Кальдара вже далеко не юніор і знаходиться в розквіті сил та років. Гаттузо розраховує на Маттіа, як на основного оборонця, і скоріш за все, Кальдара гратиме в центрі захисту з новим капітаном Мілана – Алессіо Романьйолі. Наскільки успішною буде така пара центрбеків, покаже час, проте, потенційно цей дует може якісно "забетонувати" центр захисту не тільки в Мілані, а й в збірній Італії.

5. Стефан де Врей (Інтер). Лучано Спаллетті отримав у своє розпорядження одного з найкращих центральних захисників минулого сезону Серії А, але найголовніше те, що де Врей перебрався до лав "нерадзуррі" на правах вільного агента. Менеджмент Інтера дуже грамотно спрацював в минулому сезоні, підписавши попередній контракт з нідерландським центрбеком ще за кілька місяців до закінчення чемпіонату. Як не намагалося керівництво Лаціо переконати де Врея підписати новий контракт з римським клубом, все марно, по закінченні сезону захисник підписав п’ятирічний контракт з Інтером. Перехід де Врея до Інтера має суттєво зміцнити оборону "нерадзуррі" в новому сезоні, адже клуб вперше за останні роки потрапив до Ліги чемпіонів, а внутрішньоіталійські амбіції не обмежуються топ-четвіркою.

6. Хав’єр Пасторе (Рома). Аргентинський атакувальний півзахисник провів 7 неоднозначних сезонів у складі ПСЖ, протягом яких так і не став основним гравцем парижан. До переїзду у Францію Пасторе провів два хороші сезони в Серії А у складі Палермо, а цього літа 29-річний хавбек отримав блискучий шанс реанімувати свою кар’єру, переїхавши до Риму. "Вовки" виклали за Хав’єра 24.7 млн. євро, контракт розрахований на п’ять років. Навряд чи Мончі та Компанія викладали б такі гроші на гравця ротації, одже, в Римі на Пасторе розраховують, як на основного гравця, а прямих конкурентів на позиції "під нападником" не так вже й багато – молоді Чоріч та Заніоло, що також приєдналися до команди влітку.

Хав'єр Пасторе повернувся в Італію

7. Сімоне Верді (Наполі). Вихованець Мілана провів два сильні сезони у складі Болоньї та звернув на себе увагу одного з лідерів Серії А. Неаполітанці виклали за 26-річного вінгера 25 мільйонів євро. Рідна позиція Верді – правий атакувальний півзахисник, отже, Сімоне буде покликаний скласти конкуренцію в першу чергу Хосе Кальєхону, але при цьому новобранець Наполі може зіграти також й на лівому фланзі атаки та під нападниками. Верді дуже добре оснащений технічно, чудово бачить поле та може класно пробити здалеку. Однозначно, це підсилення для Наполі, яке додасть підопічним Анчелотті варіативності в атаці.

8. Джастін Клюйверт (Рома). Син легендарного нідерландського форварда Патріка Клюйверта цього літа приєднався до Роми з Аякса за доволі скромні, як за сучасними мірками, 17.25 млн. євро. 19-річний вінгер (частіше грає зліва, але може зіграти й на протилежному фланзі) в своєму віці був одним із лідерів амстердамського клубу та своєю грою заслужив піднятися на одну сходнику вище. Клюйверт-молодший має просто таки шалену швидкість, дуже добре тримає м’яч та вміє гострою передачею знайти партнера по команді. За своїм потенціалом, Джастін може стати одним з відкриттів сезону в Серії А.

9. Дуван Сапата (Аталанта). Потужний (189 см) колумбіський нападник перебрався до Бергамо на правах дворічної оренди з Сампдорії (12 млн. євро), по закінченні якої в Аталанти буде можливість викупити його контракт, доплативши ще 14 мільйонів. Сапата – це типовий нападник таранного типу, якісний завершувач атак, якого Аталанті не вистачало. Джан Пьєро Гасперіні отримав у своє розпорядження якісного форварда у самому розквіті сил, а сам Дуван вже встиг двічі відзначитися за новий клуб у матчах Ліги Європи проти Хапоеля. В минулому сезоні Сапата забив 11 м’ячів та віддав 6 асистів за Сампдорію в рамках Серії А.

Дуван Сапата приєднався до Аталанти на умовах дворічної оренди з правом викупу

10. Лаутаро Мартінес (Інтер). 20-річний форвард приєднався до Інтера з аргентинського Расінга, трансфер талановитого нападника обійшовся "нерадзуррі" у 16 мільйонів євро. Мартінес зазвичай грає на позиції центрфорварда, хоча може зіграти й другого нападника, отже нова "десятка" Інтера може грати як замість Мауро Ікарді, так і в парі з ним. Лаутаро має порівняно невеликі габарити (зріст – 174 см), але вже досить багато вміє. Сильною стороною у грі Мартінеса є те, що він є чудовим "фінішером". Окрім, цього новобранець Інтера має добре поставлений удар, класний дриблінг та, як не дивно, дуже пристойно виглядає у грі на другому поверсі. За статистикою, граючи за Расінг, Лаутаро Мартінес забивав майже 0.5 гола за гру, а в передсезонних поєдинках за свій новий клуб вже встиг зарекомендувати себе з кращою сторони, забиваючи, та асистуючи партнерам. Особливо слід виділити його красень-гол у ворота мадридського Атлетіко в матчі Кубку чемпіонів.

Прогноз "Футбол 24" – чемпіонство і єврокубки

Ювентус Інтер Рома Мілан Наполі Лаціо Фіорентина

Чим живуть гранди та учасники єврокубків

Ювентус – 1 місце Серії А 2017/18

Склад чемпіонів країни семи останніх сезонів зазнав чималих змін. Після сімнадцяти! сезонів у Турині команду покинув Джанлуїджі Буффон, замість якого у Дженоа був куплений голкіпер національної збірної Маттіа Перін. Окрім нього, Массіміліано Аллегрі розраховує ще й на Войцеха Щенсни, отже здається, що вперше в 21 столітті ми побачимо конкуренцію голкіперів у Ювентусі. Але звикнути до того, що пост №1 в "старій синьйорі" більше не захищатиме Буффон, буде не просто.

Окрім Буффона, команду покинув ще один ветеран – Стефан Ліхтштайнер, який на правах вільного агента приєднався до лондонського Арсенала, а хорват Марко П’яца поїхав в оренду до Флоренції захищати кольори місцевої Фіорентини. Також Ювентус здійснив гучний обмін центральними захисниками з Міланом – Маттіа Кальдара відтепер гратиме на "Сан-Сіро", а Леонардо Бонуччі зі скандалом повернувся до Турина після року в Мілані. На останок, до все того ж Мілана на правах річної оренди з правом викупу переїхав і один з найголовніших бомбардирів команди – Гонсало Ігуаїн.

Маттіа Перін конкуруватиме з Войцехом Щенсни за пост №1 у Ювентусі

Щодо роботи "на вхід", то вона була проведена колосальна. Хто міг уявити, що переїзд Роналду до Італії стане можливим? Але це сталося, і саме Кріштіану тепер має стати козирним тузом, якого Ювентусу так не вистачало для того, щоб виграти Лігу чемпіонів. Про внутрішній чемпіонат мова навіть не йде, адже, здається, уся країна розуміє, що навряд чи хтось зможе відібрати у такого Ювентуса "італійську корону" цього сезону.

Ювентус не обмежився трансфером Роналду та підсилився і в інших лініях. Про повернення Бонуччі, як і про трансфер Жоау Канселу, вже написано вище, а от перехід до лав "старої синьйори" Емре Джана – чергове досягнення менеджменту Юве. Гравець збірної Німеччини перебрався до Серії А безкоштовно, адже по завершенні минулого сезону став вільним агентом, а Массіміліано Аллегрі отримав у своє розпорядження висококласного універсала. Також Ювентус цього літа викупив у Баварії контракт Дугласа Кости і тепер бразильський вінгер вже є повноправним гравцем туринського клубу. Куадрадо, Бернардескі, Дуглас Коста, Манджукіч, Дибала, Роналду. Чи має ще хтось в Європі таку потужну атаку?

Наполі – 2 місце Серії А 2017/18

Неаполітанці в минулому сезоні були як ніколи близькими до того, щоб здобути історичне Скудетто. Підопічним тоді ще Мауріціо Саррі навіть вдалося обіграти Ювентус на виїзді, але втрати очок в інших поєдинках чемпіонату не дозволили Наполі претендувати на щось більше, ніж друге місце.

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Саррі поїхав на "Стемфорд Брідж" підкорювати Англію, а замість нього до Неаполя приїхав один з найтитулованіших та найповажніших тренерів світу. Карло Анчелотті після дев’ятирічної перерви повернувся до Італії, щоб кинути виклик Ювентусу. Але шансів на те, щоб нав’язати "біло-чорним" справжню боротьбу у цьому сезоні не так вже й багато. Більше того, є передчуття, що Наполі у цьому сезоні вестиме боротьбу вже не за чемпіонство, а за "зону Ліги чемпіонів". Чому? Навряд чи Анчелотті без суттєвого підсилення зможе стрибнути з цією командою вище голови. Лідерів Наполі вже можна назвати віковими гравцями: Альбіолю у вересні виповниться 33, Гамшику, Кальєхону та Мертенсу – вже 31. Їм все важче буде проводити сезон на високому рівні, граючи на декількох фронтах.

Карло Анчелотті – головний тренер Наполі

Трансфери від Ауреліо Де Лаурентіса, відверто кажучи, мало кого вразили. Фабіан Руїз з Бетіса, Сімоне Верді з Болоньї і ще декілька гравців, яких важко назвати зірковими придбаннями. Мабуть саме через те, що свій власний клуб проводить доволі скромну трансферну кампанію, вболівальники Наполі й починають "плюватися жовчю" при слові "Роналду".

Цьому Наполі дуже не вистачає справжнього "кіллера" у штрафному майданчику, яким колись був Ігуаїн. Мілік, поки що, з цією задачею не справляється, але хтозна, як він заграє під керівництвом нового аленаторе?

Рома – 3 місце Серії А 2017/18

"Вовки" цього літа втратили двох ключових виконавців: один з найкращих голкіперів світу та справжнє відкриття минулого сезону – Аліссон перейшов до Ліверпуля, а Раджа Наінгголан відтепер захищатиме кольори Інтера. Можна багато говорити про те, скільки римляни втратили з відходом цих гравців, але не слід забувати про те, що бразильський голкіпер був проданий у Ліверпуль за суму, що більше ніж у 8 разів перевищує ту ціну, яку свого часу Рома за нього виклала Інтернасьйоналу, а за бельгійського центрхава римляни отримали немалі гроші, особливо враховуючи той факт, що минулий сезон Наінгголан провів слабше, ніж попередні.

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Придбань у Рамона Мончі та Компанії більш ніж багато, і усі вони мають дійсно підсилити клуб у цьому сезоні. "Вовки" влітку придбали одразу трьох голкіперів, але основним, вірогідно, буде страж воріт збірної Швеції Робін Ольсен. Центр захисту підсилений досвідченим Іваном Маркано з Порту. Давіде Сантон, трансфер якого до Роми став частиною угоди по трансферу Наінгголана до Інтера, має скласти конкуренцію на лівій бровці Коларову.

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У середині поля в розпорядженні Еусебіо Ді Франческо відтепер є досвідчений та якісний "хвилеріз", а за сумісництвом ще й новоспечений чемпіон світу – Стівен Нзонзі. Також до Риму переїхало кілька визначних гравців атакувального плану – молоді Чоріч та Клюйверт і досвідчений Пасторе, якому також є що доводити. Важливим компонентом у складі "вовків" цього сезону може стати й орендований у Аталанти центральний півзахисник Брайан Крістанте.

Сезон для римлян обіцяє бути дуже цікавим, а Рома, скоріш за все, боротиметься за медалі Серії А, і має великі шанси на те, щоб залишитися у топ-трійці.

Інтер – 4 місце Серії А 2017/18

"Нерадзуррі" мають стати головним конкурентом для Роми в боротьбі за найвищі позиції. Інтер вперше за багато років потрапив до Ліги чемпіонів та добряче підсилився цього літа. Починати треба навіть не з гравців, а з того факту, що на тижні Лучано Спаллетті результатом власної роботи в минулому сезоні заслужив продовження контракту з клубом, який тепер діятиме до кінця сезону 2020/2021. Зрозуміло, що для тренера така довіра з боку керівництва клубу є дуже важливою.

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Захист Інтера у цьому сезоні має стати одним з найбільш потужних в Серії А. На правах вільних агентів до команди приєдналися Стефан де Врей та Квадво Асамоа, а з мадридського Атлетіко був орендований віце-чемпіон світу Шиме Врсалько. У середню лінію був придбаний Наінгголан, який прекрасно знайомий Спаллетті за часів його роботи в Римі, фланги атаки підсилені орендованими Бальде Кейта та Маттео Політано, а також до лав "нерадзуррі" перебрався один з найперспективніших аргентинських нападників – Лаутаро Мартінес.

Лаутаро Мартінес

Підсилення Інтера справді вражає, і з такою кількістю кадрів підопічним Спаллетті має вистачити сил для того, щоб грати в декількох турнірах. Але головним здобутком Інтера є те, що скоріш за все, клуб вже не покине його найголовніша зірка та капітан – Мауро Ікарді. Є передчуття, що Мартінес та Ікарді "запалять" Серію А цього сезону.

Лаціо – 5 місце Серії А 2017/18

Римські "орли" не змогли вмовити Стефана де Врея продовжити контракт з клубом, натомість, придбали з Сассуоло досвідченого Франческо Ачербі, що має замінити нідерландського оборонця. Ще однією втратою, що може вплинути на гру Лаціо в цьому сезоні, є переїзд до лав Вест-Хема Феліпе Андерсона, за якого Клаудіо Лотіто отримав близько 40 мільйонів євро.

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Щодо підсилень, на правах вільного агента контракт з Лаціо підписав Мілан досвідчений Мілан Бадель, з австрійського Зальцбурга за 7.5 млн. євро був оформлений трансфер Валона Беріші, а з Севільї до Риму переїхав вінгер Хоакін Корреа (15 млн. євро).

Лаціо

Не дивлячись на різного роду чутки, Сергєй Мілінковіч-Савіч, скоріш за все, таки залишається в Лаціо. Він, разом з Луїсом Альберто та Чіро Іммобіле є головними надіями тіфозі Лаціо на майбутній сезон. Проте, для того, щоб боротися за топ-4, "орлам" було потрібне більш якісне підсилення, особливо на фоні конкурентів. Лаціо буде в першій шістці, але залишиться в Лізі Європи і на наступний рік.

Мілан – 6 місце Серії А 2017/18

"Червоно-чорні" стали одними з головних ньюзмейкерів в Італії цього літа. Мілан буквально за пару місяців пройшов шлях від серйозних фінансових проблем і виключення з єврокубків до справжнього "світла у кінці тунелю". Клуб перейшов у власність американского хедж-фонду Elliott Management, новий менеджмент подав успішну апеляцію до УЄФА і тепер команда таки зіграє в Лізі Європи. Окрім цього до клубу повернулися легенди – Леонардо та Мальдіні, а їхня робота вже в перші дні після повернення справді вражає. Нарешті "россонері" позбавляються від своєрідного баласту та оформлюють дуже цікаві трансфери.

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Окрім вищезазначених Кальдари та Ігуаїна, Мілан на правах вільних агентів здобув досвідчених Пепе Рейну та Івана Стрініча, а також підписав контракт з колись перспективним Аленом Халіловічем, який знову отримує шанс заявити про себе на високому рівні. Окрім цього, "россонері" орендували у Челсі Тьємуе Бакайоко та знаходяться в кроці від підписання орендних угод з Дієго Лаксальтом (Дженоа) та Самуелем Кастільєхо (Вільярреал).

Бакайоко наступний сезон проведе в Мілані на правах оренди

Мілан прагне повернутися у Лігу чемпіонів, а цей сезон має стати справжньою перевіркою на профпридатність для Дженнаро Гаттузо, який непогано себе проявив у якості "кризового менеджера", проте важко сказати, чи зможе досягти успіху на дистанції довжиною у сезон. В будь-якому випадку, очевидно, що в розпорядженні у Гаттузо тепер значно сильніший склад, ніж той, що він мав у другій половині минулого сезону, і тепер все в руках у самого Ріно. Час довести усім, що розмови про призначення Конте є неприйнятними.

Аталанта – 7 місце Серії А 2017/18

Аталанта у міжсезоння втратила одразу кілька гравців, що визначали обличчя команди у минулому сезоні. Мова про Кальдару, Крістанте та Спінаццолу.

Гучних придбань підопічні Джан П’єро Гасперіні не робили, але слід обов’язково відзначити орендні угоди з двома відомими гравцями: Маріо Пашаліч з Челсі та Дуван Сапата з Сампдорії. Особливо виділяється перехід до лав клубу з Бергамо колумбійського форварда, який вже встиг відзначитися забитими м’ячима у Лізі Європи та має усі шанси стати одним з відкриттів Серії А цього сезону. Аталанта ж нарешті отримала заправського центрфорварда, а його співпраця з Гомесом та Ілічічем може принести підопічним Гасперіні багато дивідендів.

Драговіч може перейти в Аталанту

Аталанта має усі шанси для того, щоб вдало виступити у Лізі Європи, але у Серії А на бергамасків чекає запекла "боротьба за Європу" з Фіорентиною, атакувальна ланка якої також не може не вражати: П’яца, Міральяс, К’єза та Сімеоне.

Новачки

Новачками Серії А цього року є Фрозіноне, Парма та Емполі. Дуже цікаво, як зможуть проявити себе в Серії А пармезанці, які після чергового банкрутства змогли піднятися з Серії D до Серії А за 4 сезони, не затримуючись в жодному дивізіоні. Парма вже запросила кілька досвідчених вікових гравців (Бруну Алвеш, Массімо Гоббі, Лука Рігоні) на зміну легендарному ветерану Алессандро Луккареллі, який закінчив кар’єру по закінченні минулого сезону, пройшовши з Пармою шлях від трясовин італійського футболу до виходу вищий дивізіон. Також слід відзначити, що атакувальну лінію пармезанці посилили черговим переходом до команди з Інтера Джонатана Бя’б’яні, та орендними угодами з Амато Чічіретті і Роберто Інглезе.

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Емполі є переможцем Серії В минулого сезону та командою, якак досить багато забиває. В цьому контксті слід особливо відзначити досвідченого нападника Франческо Капуто, що "настріляв" 27 голів у Серії В та найдорожчий трансфер клубу цього літа – 22-річного форварда Ла Гуміну, який минулий сезон провів у Палермо. Є в складі Емполі і наддосвідчені хлопці: екс-захисник Мілана Антонеллі, 36-річний капітан команди Мануель Паскуаль та 37-річний Матео Бріггі.

Фрозіноне ж з усіх трьох колективів-новачків виглядає найслабшим по складу та за рівнем гри і має найбільші з цього тріо шанси повернутися до Серії B вже за рік.

Прогноз "Футбол 24" – зона вильоту



18. СПАЛ

19. К’єво

20. Фрозіноне

Новачок Кальярі – Даріо Срна

Ще пару цікавих особливостей сезону:

Цього сезону в Серії А дебютує 36-річний екс-капітан донецького Шахтаря Даріо Срна, який приєднався до Кальярі.

У 18-му турі Болонья прийматиме Лаціо і в цьому матчі може відбутися унікальна подія, коли головний тренер Болоньї Філіппо Індзагі протистоятиме своєму брату Сімоне.

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