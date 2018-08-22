Наінгголан вляпався у черговий скандал – найвідоміші інциденти за участю новачка Інтера

Півзахисник міланського Інтера Раджа Наінгголан став "героєм" чергового інциденту – далеко не першого у кар'єрі бельгійця.

Влітку цього року Раджа Наінгголан змінив Рому, у якій виступав більше 4-х років, на Інтер. Протягом своєї кар'єри в Римі 30-річний бельгієць хоч і був одним з лідером команди на полі, проте регулярно потрапляв у прикрі ситуації за його межами.

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Перехід в Інтер нічого не змінив – Наінгголан продовжує "відриватись" та порушувати режим. Лише за декілька днів після підписання контракту хавбек потрапив у ДТП та розбив свій дорожезний автомобіль, а тепер знову відзначився з негативного боку.

Минулої п'ятниці бельгієць був помічений у міланському нічному клубі La Casa Loca в компанії з відомим італійським ведучим Фабріціо Короною, повідомляє Football Italia.

Один з вболівальників впізнав Наінгголана та почав знімати його на відео. Чоловік нагадав гравцю, що незабаром його чекає матч, після чого бельгієць показав просто в об'єктив камери середній палець. Фанат лише розсміявся на таку реакцію гравця.

Цікаво, що на наступний день Наінгголан з'явився на тренуванні Інтера у тому ж одязі. Італійські ЗМІ вже запідозрили, що вечірка за участю гравця тривала до самісінького ранку.

До слова, це далеко не перший інцидент за участю Наінгголана. Пропонуємо згадати найвідоміші витівки бельгійця за останні роки.

1. Паління у збірній Бельгії на Євро-2016

Раджа Наінгголан був одним з найкращих гравців Бельгії на Євро-2016, проте не заважало йому без жодних докорів сумління порушувати режим.

Поки партнери Наінгголана переглядали один з матчів турніру, хавбек спокійно демонструє в камеру пачку сигарет. Що цікаво, тодішній наставник "червоних дияволів" Марк Вільмотс не здивувався такому вчинку одного з лідерів команди та заявив, що той регулярно дозволяє собі палити, не особливо приховуючи цього.

2. Скандальне відео з вживанням спиртних напоїв

Наінгголан весело зустрів 2018 рік. Гравець зробив пряму трансляцію в Instagram, де не соромився на камеру вживати спиртні напої та палити цигарки. Пізніше гравець вибачився за свою поведінку, проте це не вберегло його від санкцій – Рома оштрафувала бельгійця на 100 тисяч євро.

3. Керування автомобілем у нетверезому стані

У 2017 році після матчу Бельгія – Греція Наінгголан був затриманий за керування автомобілем напідпитку. Тест на алкоголь показав 0,82 проміле, суд визнав тоді ще гравця Роми винним, оштрафував на 1600 євро та позбавив водійських прав на місяць.

4. Побиття власної дружини

У 2014 році ще під час виступів за Кальярі Наінгголан був доставлений у поліцію за насильство щодо своєї дружини Клаудії. У ході конфлікту на очах своєї дитини футболіст вдарив дружину, через що вона була госпіталізована.

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Попри це жінка не подавала скаргу на бельгійця, а тому той уникнув будь-яких санкцій.

До слова, подружжя виховує двох доньок – Айшу та Майлі.

5. Регулярні конфлікти з Роберто Мартінесом

Наставник збірної Бельгії перед ЧС-2018 прийняв, на перший погляд, не надто логічне рішення, не включивши Наінгголана навіть у розширену заявку на турнір. Хавбек тут же відреагував, заявивши про завершення виступів за національну команду та звинувативши тренера у лицемірстві.

Це був не єдиний конфлікт гравця та тренера – у 2017 році вже траплялось подібне, проте тоді Наінгголан все ж повернувся у збірну. Як виявилось згодом, ненадовго.

До слова, правим виявився все ж Мартінес – Бельгія успішно виступила на Мундіалі, посівши підсумкове 3 місце.

Цікаво, що перший матч Серії А 2018/19 Сассуоло – Інтер, який завершився сенсаційною поразкою міланців, Наінгголан пропустив. Офіційна причина – погана форма гравця. Проте цілком ймовірно, що Лучано Спаллетті, який добре знайомий з можливостями та витівками Наінгголана за спільною роботою в Ромі, просто вирішив провчити гравця.

Чи зробить висновки футболіст – покаже виключно час. Як показує практика, вчинки Раджі за межами футбольного поля не надто впливають на його гру, адже він все ще залишається одним із найкращих хавбеків чемпіонату Італії попри всі інциденти, яких було не так вже й мало лише за останні роки.

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