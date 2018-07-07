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Наингголан попал в ДТП

12:30 19 Читати українською
Наингголан попал в ДТП
Раджа Наингголан / Фото из соцсетей

Новичок миланского Интера Раджа Наингголан попал в неприятную ситуацию.

30-летний бельгиец попал в автокатастрофу на своем автомобиле Ferrari, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Наингголан прокомментировал переход в Интер

По информации издания, Наингголан находился за рулем Ferrari GtC 4 Lusso по дороге из Рима в Милан, не справившись с управлением он врезался в ограждение шоссе. Наинголан не пострадал и отделался испугом.

А вот автомобиль бельгийца требует ремонта на сумму более 50 тысяч евро. Сразу после ДТП Наингголана отвезли в ближайший салон Ferrari, где ему предоставили новое транспортное средство.

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Напомним, Раджа Наингголан этим летом перебрался из Ромы в Интер. Полузащитник не смог попасть в окончательную заявку сборной Бельгии на ЧМ-2018.

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Раджа Наингголан Раджа Наингголан Интер Интер Италия
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