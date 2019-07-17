Наингголан может вернуться в Кальяри

Хавбек Раджа Наингголан ищет новое место работы из-за напряженных отношениях с Интером.

Бельгиец готов вернуться в Кальяри, утверждает Tuttosport.

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У 31-летнего полузащитника есть предложения из Китая, однако он не спешит соглашаться на переезд в Поднебесную. Наингголан хочет остаться в Европе, в частности он рассматривает вариант с Кальяри, за который он выступал в 2010-2014 годах. Дополнительным фактором может стать желание жены игрока, которая борется с тяжелой болезнью и не готова на кардинальные перемены в жизни.

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В прошлом сезоне Наингголан провел 29 матчей в Серии А, забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.