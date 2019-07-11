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"Я просыпаюсь с надеждой, что это – страшный сон": жене Наингголана диагностировали рак

13:50 129 Читати українською
"Я просыпаюсь с надеждой, что это – страшный сон": жене Наингголана диагностировали рак
Клаудия и Раджа Наингголаны / Фото из соцсетей

Любимая хавбека Интера Раджи Наингголана столкнулась с ужасной болезнью.

"Уже месяц я просыпаюсь с надеждой, что это просто плохой сон. Я надеялась, что этот день наступит как можно позже, но все оказалось иначе. Время пролетело быстро, а с ним – и моя радость. С сегодняшнего дня я ступаю на новую тропу в своей жизни. Химиотерапия. И кто бы когда-нибудь мог сказать, что Клуадия будет бояться нового дня. После моря слез пора уйти и начать бороться с этим уродливым монстром.

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Я от всего сердца благодарю своею семью и друзей, которые помогали мне отдыхать весь этот месяц и заряжали меня силами", – написала Клаудия Наингголан в Инстаграме.

Следует отметить, что этим летом активно распространялись слухи насчет ухода Наингголана из Интера, однако проблемы жены могут повлиять на планы бельгийца.

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E’ da 1 mese che mi sveglio la mattina sperando si tratti solo di un incubo.. è da 1 mese che mi sveglio la mattina e realizzo di vivere dentro ad un incubo. Ho sperato che questa giornata arrivasse il più tardi possibile ma non è stato cosi.. le giornate sono volate e con loro anche la mia allegria.. da oggi inizierò un nuovo percorso della mia vita.. la CHEMIOTERAPIA. E chi lo avrebbe mai detto che Claudia per una volta nella vita avrebbe avuto PAURA di iniziare una nuova giornata.. paura è dire poco.. che dire, dopo secchiate di lacrime versate, è ora di andare a combattere questa brutta bestia ?‍♂️ ringrazio con tutto il cuore la famiglia e gli amici che mi hanno aiutata a vivere al meglio questo mese di relax dandomi tutta la forza e la positività necessaria ad affrontare tutto...ma soprattutto hanno saputo gestire ogni mio malumore (con un alto livello di sopportazione) IN BOCCA AL LUPO A ME E A TUTTE LE PERSONE CHE STANNO VIVENDO IL MIO STESSO INCUBO.. #nonperderemaiilsorriso

Допис, поширений ℂℒᎯUⅅℐᎯ ?????????? (@claudia_lai_nainggolan)

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