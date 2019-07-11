"Я просыпаюсь с надеждой, что это – страшный сон": жене Наингголана диагностировали рак

Любимая хавбека Интера Раджи Наингголана столкнулась с ужасной болезнью.

"Уже месяц я просыпаюсь с надеждой, что это просто плохой сон. Я надеялась, что этот день наступит как можно позже, но все оказалось иначе. Время пролетело быстро, а с ним – и моя радость. С сегодняшнего дня я ступаю на новую тропу в своей жизни. Химиотерапия. И кто бы когда-нибудь мог сказать, что Клуадия будет бояться нового дня. После моря слез пора уйти и начать бороться с этим уродливым монстром.

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Я от всего сердца благодарю своею семью и друзей, которые помогали мне отдыхать весь этот месяц и заряжали меня силами", – написала Клаудия Наингголан в Инстаграме.

Следует отметить, что этим летом активно распространялись слухи насчет ухода Наингголана из Интера, однако проблемы жены могут повлиять на планы бельгийца.

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