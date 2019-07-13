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Интер пригласил отдельного тренера для Икарди и Наингголана, чтобы избежать судебных исков

12:35 62 Читати українською
Интер пригласил отдельного тренера для Икарди и Наингголана, чтобы избежать судебных исков
Мауро Икарди и Раджа Наингголан / Фото Goal.com

Руководство "нерадзурри" старается сгладить углы в конфликте между наставником клуба Антонио Конте и двумя звездами Интера.

Хавбек Интера Раджа Наингголан и форвард Мауро Икарди будут работать по индивидуальной программе под руководством отдельного тренера, сообщает Tuttosport.

Икарди и Наингголан не входят в планы Интера, – генеральный директор "нерадзурри" Маротта

Клуб пошел на такой шаг, чтобы звездные игроки не обращались в суд по причине недопуска к тренировкам с командой. Ранее новый наставник Интера Антонио Конте подчеркнул, что не рассчитывает на Мауро и Раджу в следующем сезоне, поэтому не допустил игроков к тактическим занятиям.

На данный момент с полузащитником и нападающим работает тренером молодежной команды Даниэле Бернаццани.

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Теги
Италия Раджа Наингголан Раджа Наингголан Мауро Икарди Мауро Икарди Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте
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