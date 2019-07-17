Наінгголан може повернутися в Кальярі

Хавбек Раджа Наінгголан шукає нове місце роботи через напружені стосунки з Інтером.

Бельгієць готовий повернутися у Кальярі, стверджує Tuttosport.

Інтер запросив окремого тренера для Ікарді та Наінгголана, щоб уникнути судових позовів

У 31-річного півзахисника є пропозиції з Китаю, однак він не поспішає погоджуватися на переїзд в Піднебесну. Наінгголан хоче залишитися в Європі, зокрема він розглядає варіант з Кальярі, за який він виступав у 2010-2014 роках. Додатковим фактором може стати бажання дружини гравця, яка бореться з важкою хворобою і не готова на кардинальні зміни в житті.

Конте здобув першу перемогу на чолі Інтера

У минулому сезоні Наінгголан провів 29 матчів в Серії А, забив 6 голів і віддав 3 гольові передачі.