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Конте одержал первую победу во главе Интера

00:20 28 Читати українською
Конте одержал первую победу во главе Интера
Лугано – Интер – 1:2 / ФК Интер

Миланский Интер в контрольном матче переиграл Лугано.

Товарищеские матчи

Лугано – Интер – 1:2

Голы: Криезиу, 87 – Сенси, 25, Брозович, 45

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Миланский Интер встретился в контрольном матче со швейцарским Лугано. Еще в первом тайме новичок Стефано Сенси открыл счет, а Марсело Брозович удвоил преимущество "нерадзурри".

После перерыва миланцы вышли в другом составе и позволили сопернику отквитать 1 мяч под занавес встречи. В итоге, Антонио Конте одержал первую победу во главе Интера.

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14 июля
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Теги
Лугано Лугано Интер Интер Антонио Конте Антонио Конте Межсезонные сборы Товарищеские матчи
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