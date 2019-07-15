Миланский Интер в контрольном матче переиграл Лугано.

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Лугано – Интер – 1:2

Голы: Криезиу, 87 – Сенси, 25, Брозович, 45

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Миланский Интер встретился в контрольном матче со швейцарским Лугано. Еще в первом тайме новичок Стефано Сенси открыл счет, а Марсело Брозович удвоил преимущество "нерадзурри".

После перерыва миланцы вышли в другом составе и позволили сопернику отквитать 1 мяч под занавес встречи. В итоге, Антонио Конте одержал первую победу во главе Интера.