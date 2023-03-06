"Находимся с Шахтером на разных полюсах": тренер Металлиста 1925 – о виновных в фиаско с "горняками"
Тренер харьковчан Олег Голодюк прокомментировал поражение от дончан (0:7) в 16-м туре УПЛ.
"Говорить особо нечего... Все всё видели собственными глазами, счет на табло. Мы пока что на разных полюсах находимся с Шахтером. Где-то, наверное, наша вина в этой игре. Полностью берем вину за результат на себя.
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Мы надеемся, что в ближайшие дни травмированные игроки присоединятся. Но это не причина поражения. Всем ребятам, которые есть в команде, мы всем доверяем, они полноценные игроки клуба. Не в травмированных была причина", – цитирует Голодюка официальный сайт Металлиста 1925.
Напомним, поражение от Шахтера стало самым разгромным в истории Металлиста 1925.
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