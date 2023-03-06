"Говорити особливо немає чого... Всі все бачили на власні очі, рахунок на табло. Ми поки що на різних полюсах перебуваємо з Шахтарем. Десь, напевно, наша вина в цій грі. Повністю беремо провину за результат на себе.

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Ми сподіваємося, що найближчими днями травмовані гравці приєднаються. Але це не причина поразки. Всім хлопцям, які є в команді, ми довіряємо, вони повноцінні гравці клубу. Не в травмованих була причина", – цитує Голодюка офіційний сайт харків'ян.

Нагадаємо, поразка від Шахтаря стала найрозгромнішою в історії Металіста 1925.

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