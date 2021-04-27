"С момента моей первой игры в августе 2019-го против Оснабрюка, РБ Лейпциг, весь регион, весь персонал и игроки так много значили для меня. Мы пережили так много особенного за время, что провели вместе. Я покину РБ Лейпциг с тяжелым сердцем. Мне дали шанс тренировать особенную команду, с огромными возможностями и лучшими условиями для работы. Все причастные, включая персонал, позаботились о том, чтобы мы писали историю этой команды. Я действительно горжусь.

Бавария официально подтвердила назначение Нагельсманна главным тренером

Наш выход в полуфинал Лиги чемпионов, безусловно, стал ярким событием. Это был момент, который я никогда не забуду. Сейчас также наслаждаемся лучшей кампанией Бундеслиги в истории клуба. Мы хотим убедиться, что она закончится нашим лучшим финишем, а затем впервые поднять трофей. Еще рано прощаться и говорить о своих воспоминаниях, потому что я не закончил здесь, в Лейпциге. Моя миссия закончится летом, но до тех пор я выложусь на все сто. Мы превратились в настоящую сплоченную компанию, которая наконец хочет выиграть титул.

РБ Лейпциг – особый клуб, но я иду. Я не скрывал, что мне нравится идея стать тренером Баварии и я хотел бы взяться за эту работу, если когда-нибудь представится такая возможность. Это уникальная возможность для меня. Поэтому я хотел бы поблагодарить генерального директора Лейпцига Оливера Минцлаффа и остальных членов правления за то, что они нашли компромисс с Баварией и предоставили мне эту возможность. Теперь мы переключаем внимание на последние три тура Бундеслиги и, конечно же, полуфинал Кубка", – цитирует Нагельсманна сайт РБ Лейпциг.

З хаосу та безпросвітності до перемоги над Баварією – як екс-бос Коноплянки та учень Клоппа творять дива