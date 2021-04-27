Мюнхенский клуб на своем официальном сайте сообщил о назначении 34-летнего специалиста. Контракт рассчитан на 5 лет и вступает в силу 1 июля 2021-го.

Бавария не выполнила условия Флика – три проваленных трансфера, которые заставили тренера уйти

Баварии пришлось искать нового тренера из-за конфликта Ганса-Дитера Флика со спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Ожидается, что тренер "ротен" заменит Лева в сборной Германии. На Нагельсманна также претендовал Тоттенхэм.

По неофициальным данным, Бавария заплатила за тренера-вундеркинда рекордные 15 млн евро. Нагельсманн провел 6 лет в системе Хоффенхайма (2013 – 2019), а последние два сезона возглавлял РБ Лейпциг.

Скейт, листування з Гвардіолою, відмова Реалу. Чим живе Юліан Нагельсманн – наймолодший коуч-півфіналіст Ліги чемпіонів