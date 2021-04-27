"З моменту моєї першої гри в серпні 2019 року проти Оснабрюка, РБ Лейпциг, весь регіон, весь персонал і гравці так багато значили для мене. Ми пережили так багато особливого за час, який провели разом. Я покину РБ Лейпциг з важким серцем. Мені дали шанс тренувати особливу команду, з величезними можливостями і найкращими умовами для роботи. Всі причетні, включно з персоналом, подбали про те, щоб ми писали історію цієї команди. Я дійсно цим пишаюся.

Баварія офіційно підтвердила призначення Нагельсманна головним тренером

Наш вихід у півфінал Ліги чемпіонів, безумовно, став яскравою подією. Це був момент, який я ніколи не забуду. Зараз також насолоджуємося найкращою кампанією Бундесліги в історії клубу. Ми хочемо переконатися, що вона закінчиться нашим найкращим фінішем, а потім вперше підняти трофей. Ще рано прощатися і говорити про свої спогади, тому що я не закінчив тут, в Лейпцигу. Моя місія закінчиться влітку, але до тих пір я викладуся на всі сто. Ми перетворилися в справжню згуртовану компанію, яка нарешті хоче виграти титул.

РБ Лейпциг – особливий клуб, але я йду. Я не приховував, що мені подобається ідея стати тренером Баварії і що я хотів би взятися за цю роботу, якщо коли-небудь трапиться така нагода. Це унікальна можливість для мене. Тому я хотів би подякувати генеральному директору Лейпцига Оліверу Мінцлаффу і решті правління за те, що вони знайшли компроміс з Баварією і надали мені цю можливість. Тепер ми перемикаємо всю увагу на останні три тури Бундесліги і, звичайно ж, півфінал Кубка", – цитує Нагельсманна сайт РБ Лейпциг.

З хаосу та безпросвітності до перемоги над Баварією – як екс-бос Коноплянки та учень Клоппа творять дива