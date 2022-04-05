Нагельсманн раскритиковал Фрайбург за апелляцию на курьез с 12-ю игроками Баварии
Главный тренер Баварии Юлиан Нагельсманн откровенно прокомментировал действия Фрайбурга, подавшего жалобу в Немецкий футбольный союз после путаницы мюнхенцев с заменами.
"Я не понимаю, почему Фрайбург это делает, ведь думаю, что они бы не забили два гола за 18 секунд. Лично я бы такого не делал, потому что думаю, что они используют ошибку, сделанную третьей стороной, в своих интересах.
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Честно говоря, я не настолько расслаблен, как генеральный директор (заявивший, что доверяет Немецкому футбольному союзу, который будет рассматривать иск – прим.).
Не знаю, сможете ли вы себя похвалить, если будете играть на международном уровне в Лиге чемпионов, за три очка, которые вы не завоевали по спортивному принципу", – цитирует наставника "ротен" Sports Yahoo.
Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Баварии, но основным событием игры стал инцидент на 86-й минуте, когда гости несколько секунд играли с двенадцатью футболистами на поле. Главный рефери встречи обвинил в ошибке менеджера мюнхенцев, а Юлиан Нагельсман – четвертого арбитра.
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