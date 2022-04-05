"Я не понимаю, почему Фрайбург это делает , ведь думаю, что они бы не забили два гола за 18 секунд. Лично я бы такого не делал, потому что думаю, что они используют ошибку, сделанную третьей стороной, в своих интересах.

Нагельсманн объяснил конфуз во время матча Баварии – команда играла с 12 футболистами

Честно говоря, я не настолько расслаблен, как генеральный директор (заявивший, что доверяет Немецкому футбольному союзу, который будет рассматривать иск – прим. ).

Не знаю, сможете ли вы себя похвалить, если будете играть на международном уровне в Лиге чемпионов, за три очка, которые вы не завоевали по спортивному принципу", – цитирует наставника "ротен" Sports Yahoo .

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Баварии, но основным событием игры стал инцидент на 86-й минуте, когда гости несколько секунд играли с двенадцатью футболистами на поле. Главный рефери встречи обвинил в ошибке менеджера мюнхенцев, а Юлиан Нагельсман – четвертого арбитра.

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