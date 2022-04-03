Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу Баварии, но главным событием игры стал инцидент на 86-й минуте. Гости несколько секунд играли вдвенадцатером из-за того, что Коман не ушел с поля, а заменивший его Забитцер уже вступил в игру. Если Немецкий футбольный союз рассмотрит инцидент, отраженный арбитром в рапорте, то мюнхенцам грозит техническое поражение.

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"Четвертый арбитр показал табличку с неправильным номером. Коман не знал, что ему нужно покинуть поле. Думаю, это длилось около 8-9 секунд. Этот эпизод не имел решающего значения, но все выглядело странно.

Для болельщиков вполне нормально обсуждать такие вещи. Я знаю, кто виноват, но не буду называть его имя и оказывать вам услугу. Для меня главное – что Бавария выиграла", – цитирует Нагельсманна ESPN.

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