Мюнхенцы вместо трех очков могут получить техническое поражение за то, что в конце матча в течение нескольких секунд за команду Нагельсманна играли 12 футболистов. Фрайбург заявил, что после длительных консультаций подал апелляцию на результат игры, информирует пресс-служба клуба.

Нагельсманн объяснил конфуз во время матча Баварии – команда играла с 12-ю футболистами

Фрайбург отметил, что инцидент возник не по его вине – подопечные Штрайха не оказали никакого влияния на произошедшее. Также клуб указывает, что вынужден подать протест в соответствии с действующими правилами, а решение Немецкого футбольного союза по этому делу создаст прецендент для аналогичных случаев в будущем.

Если Баварии засчитают техническое поражение, то отрыв команды Нагельсманна от Борусии Д сократится до 6-ти очков. А вот Фрайбург в случае получения трех очков догонит идущего 4-м РБ Лейпциг.