"Я не розумію, чому Фрайбург це робить, адже думаю, що вони б не забили два голи за 18 секунд. Особисто я б такого не робив, бо гадаю, що вони використовують помилку, зроблену третьою стороною, у своїх інтересах.

Нагельсманн пояснив конфуз під час матчу Баварії – команда грала з 12-ма футболістами

Чесно кажучи, я не настільки розслаблений, як генеральний директор (який заявив, що довіряє Німецькому футбольному союзу, який розглядатиме позов – прим.).

Не знаю, чи зможете ви себе похвалити, якщо гратимете на міжнародному рівні (наприклад у Лізі чемпіонів), за три очки, які ви не здобули за спортивним принципом", – цитує наставника "ротен" Sports Yahoo.

Нагадаємо, зустріч завершилася з рахунком 4:1 на користь Баварії, але основною подією гри став саме інцидент на 86-й хвилині, коли гості кілька секунд грали з дванадцятьма футболістами на полі. Головний рефері матчу звинуватив у плутанині менеджера мюнхенців, а Юліан Нагельсманн – четвертого арбітра.

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