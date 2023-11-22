"Нам предстоит большая работа. Сейчас нужно смириться с ситуацией. Нужно признать, что впереди – просто невероятный объем работы. На всех позициях. Тренеры должны это принять, игроки тоже.

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Не думаю, что футболисты не понимают, что поставлено на карту. Мы чувствуем себя свободно на поле. На тренировках мы единое целое, но после свистка появляются одинокие бойцы.

Нет, я не жалею, что возглавил команду, наслаждаюсь ею. Мы должны выйти из этой ситуации. Я грустный и разочарован, потому что поражения причиняют боль. Теперь нам нужно меньше говорить и больше делать на поле", – цитирует Нагельманна Bayern & Germany.

Напомним, что Германия уступила Австрии (0:2) в заключительном матче в текущем году. Немцы провели в 2023-м 11 товарищеских встреч, поскольку как организатор Евро-2024 не участвуют в отборочном цикле.

У Германии 3 победы, 2 ничьих и 6 поражений за год. Таким образом Бундестим установила исторический антирекорд. Последний раз команда столько проигрывала в 2018 году, но тогда немцы сыграли на два матча больше.

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