"На нас чекає велика робота. Зараз потрібно змиритися з ситуацією. Потрібно визнати, що попереду – просто неймовірний обсяг роботи. На всіх позиціях. Тренери мають це прийняти, гравці теж.

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Не думаю, що футболісти не розуміють, що поставлено на карту. Ми почуваємося вільно на полі. На тренуваннях ми єдине ціле, але після свистка з'являються самотні бійці.

Ні, я не шкодую, що очолив команду, насолоджуюся нею. Ми повинні вийти з цієї ситуації. Я сумний і розчарований, бо поразки завдають болю. Тепер нам потрібно менше говорити й більше робити на полі", – цитує Нагельманна Bayern & Germany.

Нагадаємо, що Німеччина поступилася в Австрії (0:2) в завершальному матчі цього року. Німці провели у 2023-му 11 товариських зустрічей, оскільки як організатор Євро-2024 не беруть участі у відбірковому циклі.

У Німеччини 3 перемоги, 2 нічиїх і 6 поразок за рік. Таким чином Бундестім встановила історичний антирекорд. Востаннє команда стільки програвала у 2018 році, але тоді німці зіграли на два матчі більше.

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