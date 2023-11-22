Товарищеские матчи

Австрия – Германия – 2:0

Голы: Забитцер, 29, Баумгартнер, 73

Удалён: Сане, 49

Польша – Латвия – 2:0

Голы: Франковски, 7, Левандовски, 48

Сборная Германии продолжает находиться в кризисе даже после смены тренера. После того, как Юлиан Нагельсманн заменил Ханси Флика на посту наставника "манншафт" его команда не смогла обыграть уже третьего соперника подряд – после ничьей с Мексикой и поражения от Турции немцы уступили принципиальному соседу – Австрии. При счёте 2:0 болельщики на венском стадионе начали скандировать издевательские речёвки: "О, как же это красиво!"

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Героем этой встречи стал полузащитник РБ Лейпциг Кристоф Баумгартнер, он записал на свой счёт гол+пас. А вот Сане получил звание главного антигероя встречи: в начале второго тайма он нарушил правила против Мвене, а потом ещё и схватил левого защитника Майнца за шею. Арбитр Винчич сразу же достал из кармана красную карточку – это удаление стало для вингера Баварии первым в 402-й игре на профессиональном уровне.

Болельщики сборной Польши раскритиковали Роберта Левандовски за домашний матч с Чехией (1:1), по итогам которого "кадра" лишилась шансов пробиться на Евро-2024 посредством отбора. Весной полякам предстоит сыграть плей-офф за право выйти на чемпионат Европы, первым соперником команды станет Эстония. Поэтому матч против другого представителя Прибалтии случился очень кстати. Героем этой встречи стал фланговый защитник Ромы Никола Залевски, он записал на свой счёт две голевые передачи: сначала на Франковски, затем – на Левандовски. Роберт ответил на критику голом.

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