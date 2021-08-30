"Бегали, старались, терпели. Моя команда отличается тем, что все эти трудности пропускает через себя. Первую игру официальную сыграли на ноль. Это тоже важно для нас было.

Заря – Ворскла – 1:0 – видео гола и обзор матча

Те моменты, которые были в первом тайме – забываются, надо наигрывать, чтобы было дальше давление. Хорошие замены были, вышли ребята, добавили, забили. Когда выигрываешь, то как-то легко говорить и рассказывать.

Надо оттолкнуться от той ямы психологической, в которую мы попали. Что касается физических кондиций – вопросов нет. Реализация, стандарты. Ворскла славится своими стандартами, мы и здесь выдержали, так что большой комплимент команде", – сказал Скрипник в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, после 6-ти туров Заря с 10-ю очками занимает в турнирной таблице УПЛ седьмую строчку.

Заря дожала Ворсклу, одержав минимальную победу – полтавчане потерпели первое поражение в новом сезоне УПЛ