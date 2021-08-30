Головний тренер луганців залишився задоволений мінімальною перемогою своєї команди над Ворсколою (1:0) у матчі 6-го туру УПЛ.

"Бігали, старалися, терпіли. Моя команда відрізняється тим, що всі ці труднощі пропускає через себе. Першу гру офіційну зіграли на нуль. Це теж важливо для нас було.

Зоря – Ворскла – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Ті моменти, які були у першому таймі – забуваються, треба награвати, щоб був далі тиск. Хороші заміни були, вийшли хлопці, додали, забили. Коли виграєш, то якось легко розмовляти і розповідати.

Треба відштовхнутися від тієї ями психологічної, в яку ми потрапили. Щодо фізичних кондицій – питань немає. Реалізація, стандарти. Ворскла славиться своїми стандартами, ми і тут витримали, так що великий комплімент команді", – сказав Скрипник у коментарі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, після 6-ти турів Зоря з 10-ма очками посідає у турнірній таблиці УПЛ сьому сходинку.

Зоря дотиснула Ворсклу, здобувши мінімальну перемогу – полтавці зазнали першої поразки у новому сезоні УПЛ