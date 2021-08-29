Заря вырвала победу над Ворсклой в матче 6-го тура УПЛ, забив на последних минутах встречи. Смотрите видео гола и обзор самых острых моментов встречи Заря – Ворскла на "Футбол24".

Первый тайм поединка Заря – Ворскла завершился без голов, а из самых острых моментов можно отметить опасный удар Кабаева. Вторая половина получилась куда интереснее, команды создали несколько неплохих моментов, а победу Заре принес 19-летний форвард Овусу, который закатил мяч в пустые ворота после скидки Аллахьяра.

Заря дожала Ворсклу, одержав минимальную победу – полтавчане потерпели первое поражение в новом сезоне УПЛ

Таким образом, Ворскла потерпела первое поражение в сезоне и осталась пятой с 11 очками, а Заря с 10 пунктами поднялась на 7 место.