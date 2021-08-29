Ворскла в рамках 6-го тура УПЛ на равных сыграла против Зари, но избежать поражения в Запорожье команде Юрия Максимова не удалось. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Программу тура закрывала встреча в Запорожье между Зарей и Ворсклой. Луганчане подходили к ней на фоне болезненного вылета от Рапида и тяжелой победы над Мариуполем – при этом подопечные Виктора Скрипника пропускали по три гола в последних трех матчах. С таким футболом команда откатилась на дистанцию ​​в шесть зачетных баллов от третьей позиции. Ворскла к поединку на Славутич Арене подошла без поражений.

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Хозяева стартовали активно, чуть не забив уже на 4-й минуте – это Громов пробивал с линии вратарской после мягкого заброса от Фаворова. Ризнык спас полтавчан. После этого Заря продолжала держать мяч, заработав несколько угловых, но качественных моментов у луганчан последующие полчаса не возникало. Гости же вообще не форсировали события, держа соперника на дистанции. Нельзя сказать, что они не думали о контригре, однако на поле было скучно.

Несколько веселее стало в последние 15 минут первого тайма. Подопечные Виктора Скрипника могли выйти вперед на 32-й минуте, когда Кабаев качнул защитника и выстрелил метров с 22-х в левый нижний угол – мяч пролетел в сантиметрах от штанги! На 37-й Гладкий замкнул подачу Фаворова сильным ударом головой, но получилось немного высоковато. Ворскла огрызнулась мощным выстрелом Челядина, который парировал Мацапура. В конце концов, отдыхать команды отправились при нулях на табло.

Начало второго тайма оказалось намного интереснее. Еще до 50-й минуты счет мог измениться в обе стороны: полтавчане могли выйти вперед после подачи с углового на ближнюю штангу (Йонасу не хватило точности), а Тилль пробивал с линии полукруга мимо дальней – луганчане же должны были наказывать соперника ударом Кабаева из центра штрафной вследствие отскока (выше ворот). Кроме того, на 54-й Кочергину удался мощный лонгшот, который попал в руку Бондаренко, однако пенальти за этот эпизод арбитр не назначил.

После этого темп матча упал, ведь Назарине долго оказывали помощь после одного из жестких столкновений. Виктор Скрипник решил ускорить игру, заменив пару нападающих – на 60-й минуте вместо Громова и Гладкого на поле вышли Шахаб и Сайядманеш. Их появление произвело ощутимое влияние на поединок – в середине второго тайма эта парочка начала создавать очень хорошие моменты, заставив Ворсклу сесть еще глубже.

Уже на 62-й минуте иранские нападающие могли организовать гол, однако они помешали друг другу при замыкании опасного прострела от Кабаева. На 64-й Сайядманеш шикарно открылся под подачу из глубины, замкнув ее ударом головой метров с 14-ти – против него никто не играл, но форвард не смог подстроиться под мяч. Еще через семь минут Шахаб на дриблинге ворвался в штрафную, выстрелив с левого края. Ризнык спас Ворсклу! Казалось, что вот-вот полтавчан дожмут.

Впрочем, "зелено-белые" сумели собраться, организовав серию голевых моментов у ворот Зари. Так, на 73-й минуте свежий Эсеола развернулся на левом углу вратарской и пробил из-под Имерекова – Мацапура парировал! На 75-й Тилль должен был открывать счет классным ударом со стандарта в ближнюю девятку – перекладина спасла хозяев! Через минуту в игру снова вступил Мацапура, вытянув сложный выстрел Челядина в дальний верхний угол. Наказание за расточительность могло догнать Ворсклу уже на 78-й минуте, когда луганчане раскатали крутую контратаку с мощным ударом Кабаева. Ризнык в прекрасном прыжке вытащил его.

Виктор Скрипник в отчаянии добавил к атаке Фримпонга. На табло горела 79 минута, а уже на 83-й его замены таки принесли результат! Шахаб решился пробить с дистанции, мяч рикошетом отскочил на правый край штрафной, а Сайядманеш оттуда выполнил прострел вдоль линии вратарской – его замкнул Фримпонг. 1:0! Правда, уже на 87-й Ворскла могла сравнять счет со стандарта – Тилль пробил в стенку, сфера отскочила на Кане, после чего произошел выстрел с острого угла. Мацапура парировал.

В целом, на последних минутах Ворскла давила на ворота Зари, но в компенсированное время луганчане несколько раз подкарауливали гостей на контратаке. Последняя из них завершилась крученым ударом Кочергина метров с 22-х в дальнюю девятку – получилось слишком неточно. После этого арбитр дал финальный свисток. Ворскла потерпела первое поражение в УПЛ в новом сезоне!

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