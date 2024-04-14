"Поздравляю Оболонь с хорошей игрой. Они заслужили это очко, они бились до конца, не сдавались. Относительно моей команды, благодарю их за самоотдачу, потому что они действительно потеряли много сил. Хотели выиграть, но, к сожалению, огромное количество детских ошибок привело к такому результату.

Два удаления и перебитый пенальти в видеообзоре матча Оболонь – Минай – 1:1

Какие именно ошибки? Не хочу об этом говорить. Честно, впервые такое у меня, что нет сил вообще что-то сказать. Мне нужно сначала все проанализировать. Я ранее уже отмечал, что у нас нет виноватых, никого не обвиняем, всегда команда виновата, если не выиграли.

Я недоволен тем, как команда играла в большинстве. Мне вообще не понравилось, как мы играли. Выбрали хорошую тактику, хорошо начали. То, что я от них требовал – они и делали. До красной карточки все было хорошо у нас. А потом, когда мы стали играть в большинстве, все, о чем мы договаривались, исчезло. Наверное, они не были готовы к этому.

Очень важно было не удалиться в ответ, но не удалось, потому что было много детских ошибок, не принимали правильные решения.

Насчет эмоций... У меня стресс, впервые надо что-то выпить, чтобы успокоиться, потому что я вообще не такой, всегда нормально реагирую на разные ситуации. Возможно, я много требую от этой команды, потому что мне хочется всегда большего. Хочется выигрывать, брать очки с любым соперником.

Может, у нас действительно нет сил для этого. Поэтому я настолько импульсивный был. Особенно когда стали играть в большинстве, я очень сильно хотел победить. У нас был очень хороший шанс, чтобы догнали всех остальных, которые тоже борются за выживание в УПЛ. К сожалению, мы не смогли это сделать", – сказал Любенович в комментарии в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 24-х туров Минай остается в турнирной таблице УПЛ последним, и отстает от спасительной 12-й строчки на 8 очков.

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